"Tri" sub 20 golea 6-0 a equipo chino en amistoso

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Selección Mexicana de Futbol Sub 20 derrotó este viernes 6-0 al Shandong Luneng de la Super Liga China en partido de preparación rumbo al Mundial de la especialidad que se jugará en ese país.



Las anotaciones fueron obra de Ronaldo Cisneros a los 3 minutos, Carlos Antuna a los 26’ y 59’, Claudio Zamudio a los 34’, Eduardo Aguirre a los 70’ y Kevin Magaña cerró la cuenta a los 73’.



Los verdes se mostraban conscientes desde el inicio del juego de la importancia del mismo al ser uno de los tres últimos partidos de preparación previo al Mundial, por lo que desde el silbatazo inicial se fueron con todo en la búsqueda del tanto que les diera la ventaja.



No habían pasado ni tres minutos cuando los aztecas se fueron al frente en el marcador. La zaga de la escuadra local cometió una mano afuera de su área, el árbitro central la marcó, Alan Cervantes cobró y Ronaldo Cisneros con un potente cabezazo la clavó en el ángulo superior izquierdo de la cabaña local. México era superior a su rival.



El Tricolor era mejor que su rival, tenía el control de la pelota, no permitía a la escuadra china sentirse cómoda en el terreno de juego y aprovechaban su velocidad para llegar con peligro al marco del Shangdon, que por su parte, no lograba encontrarse sobre la grama.



La superioridad del conjunto dirigido por Marco Antonio Ruiz se vería reflejada nuevamente en el marcador a los 26.



Pablo López cobró un tiro de esquina para Diego Cortés, que tomó la bola y metió servicio al área, en donde Carlos Antuna remató con la testa y mandó la de gajos al fondo de las redes chinas. Era el dos por cero en el tanteador.



No tardó mucho en llegar el tercero, que se hizo presente a los 34?. Carlos Antuna desbordó por la banda derecha, se quitó un par de rivales y llegó a línea de fondo, desde donde mandó centro que Claudio Zamudio empujó con su pierna derecha, entrando la bola tras una serie de rebotes.