Que siga la metralla

CULIACÁN, Sinaloa (GH)

Con rachas históricas el combinado mexicano de la pelota invernal tendrá su cuarto juego del rol regular de la Serie del Caribe 2017.



El rival en turno es Cuba, el juego está programado para el segundo de la cartelera a las 17:00 horas locales (16:00 de Baja California).



México tiene marca de nueve victorias en fila en la justa caribeña, algo que no sucedía desde su aparición en la competencia en 1971.



En lo que respecta a Águilas de Mexicali, los Caballeros Águila llevan tres victorias en fila, la última vez que lograron una racha similar, fueron campeones en Maracaibo, Venezuela en el lejano 1986.



Ganaron su último juego de la serie caribeña en el 1999 ante Venezuela en San Juan, Puerto Rico, para sumar cuatro triunfos en fila.



En la loma de los disparos estará Javier Solano, quien tendrá su primer juego de Serie del Caribe.



El sanluisino tuvo una temporada regular con 7-4 y una postemporada con 2-3 donde después de actuaciones titubeantes, ganó en su última salida de la temporada ante Cañeros en el juego #5 de la serie final.



Por parte de los Alazanes de Granma, el equipo cubano, el responsable de la serpentina será Vladimir Baños.



En la postemporada de la pelota cubana tuvo registros de 9-5 con Tigres de Ciego de Avila, equipo que no pudo sostener su corona ante Alazanes de Granma.



El beisbol cubano es amateur, por lo que no hay registros cien por ciento confiables, pero un portal dedicado a la pelota caliente de la isla, muestra que Baños cuenta con más de 100 victorias.



Después de la rueda de prensa del encuentro ante Águilas de Zulia, Roberto “Chapo” Vizcarra destacó la preparación de los encuentros con un especialista en sabermetría, que es el análisis del beisbol a través de las estadísticas.