Cristiano no jugará ante México

MOSCÚ, Rusia(SUN)

Por el compromiso mostrado con el equipo nacional portugués y porque no se pudo llegar a la final fue que la federación portuguesa permitió a Cristiano Ronaldo romper la concentración e ir a conocer a sus hijos.



Fernando Santos, técnico de Portugal, mencionó que no quiere decir que Cristiano no esté comprometido con nosotros.



"Conocía la situación desde hace tiempo, la hablamos y habíamos llegado a ese acuerdo, pero Cristiano jugó para ganar, se comprometió al 100 por ciento con este equipo y bueno... decimos que era lo mejor que fuera a conocer a sus hijos", apuntó.



Sus compañeros como André Silva, lo apoyan, " Es nuestro capitán y sabemos que dio todo cuando estuvo aquí, ahora nos toca a nosotros cerrar este torneo ganando este juego".