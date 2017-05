México, el país más afectado de AL por ciberataque: Kaspersky

HERMOSILLO, Sonora(GH)

México ya es el país más afectado en América Latina y el quinto a nivel global, después de Rusia, Ucrania, China e India, por el ataque mundial del ransomware WannaCry, dijo a El Economista el director del Equipo de Investigación y Análisis de Kaspersky Lab para América Latina, Dmitry Bestuzhev, reporta Reforma “Los que tenemos para las 10 horas indicaban que México es el país número uno afectado en Latinoamérica por la campaña del ransomware WannaCry. Para el viernes de la semana pasada observábamos que Brasil se encontraba en el número uno.Vale la pena decir que, según las métricas de Kaspersky, México se encuentra en el quinto lugar a nivel mundial por la cantidad de disparos de WannaCry en el país”, comentó en entrevista.El pasado viernes comenzó un ciberataque mundial del ransomware WannaCry o WannaCrypt que comenzó con el gigante de telecomunicaciones Telefónica, así como a otras empresas españolas y posteriormente llegó al sistema hospitalario del Reino Unido. Horas después, el ataque había llegado a México.El experto detalló que los principales afectados son clientes corporativos e instituciones que tienen equipos conectados a la red, con sistemas desactualizados. esta campaña viene provocada por la explotación de la vulnerabilidad MS17-010 utilizando EternalBlue/DoublePulsar, que puede infectar al resto de sistemas Windows conectados en esa misma red que no estén debidamente actualizados y puede llegar a comprometer a toda la red corporativa.El Economista publicó el fin de semana que entidades de telecomunicaciones como Telmex, Axtel o Alestra; la CFE, universidades públicas, empresas y entidades de gobierno eran vulnerables al ataque de WannaCry. América Móvil o BBVA han negado a El Economista haberse visto afectados.Los datos de Kaspersky Lab, sin embargo, contrastan con los reportes de las autoridades mexicanas. El viernes por la tarde, la Policía Federal emitió un comunicado donde aseguraba que no se habían detectado afectaciones causadas por el ataque de ransomware.“Nosotros no conocemos los datos que tiene la autoridad en México. Muchas veces las autoridades se basan en las denuncias; es decir, ahora que la víctima coloque una denuncia es una decisión personal y hasta en el crimen convencional, cuando uno sufre algún delito convencional, pocas son las personas que acuden las autoridades para colocar una denuncia a menos que el caso sea muy grave o esté involucrado algo más y tengan que responder a terceros”, comentó Bestuzhev.