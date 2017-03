E-shopping. Misión: ahorro

(GH)

El sector de e-commerce está creciendo a una velocidad impresionante.Cada vez hay más tiendas online que ofrecen una amplia oferta de productos y servicios, cada vez hay más opciones para los clientes, más ofertas… Y en el medio de todo esto, estás tú, el consumidor, con el presupuesto bastante reducido, tentado por un sinfín de bienes, preguntándote ¿cómo comprar lo que necesito a un precio “ganga”? ¿por qué siempre después de e-shopping quedo sin un tlaco? ¿cómo hacer alcancía?No desesperes, no te frustres: hay soluciones. Aquí te presentamos un buen “GPS” para tus compras online que asegura ahorro y satisfacción.Un truco muy viejo, bien conocido por nuestros padres y abuelos son las listas de compra. ¿Crees que esto sirve solamente para hacer el súper? No necesariamente.Hacer la lista de la compra en un papel e ir tachando con un bolígrafo lo que hemos puesto en el carrito es cosa del pasado.Hoy en día existe una variedad de apps modernas y súper útiles que te pueden ayudar a ordenar las ideas, ver qué es lo que realmente necesitas, qué buscas.Te recomendamos la tradicional Shopping List (para iOS o Android) o la Wunderlist, muy universal que sirve para cualquier crear listas y organizar cualquier tarea que tengas.Buena organización, pensar y reflexionar son elementos clave de una compra exitosa y smart.Hemos dicho compra Smart. ¿Sabes exactamente lo que es? En pocas palabras es adquirir lo planeado a un precio muy conveniente, es comprar ahorrando. Essentir la doble satisfacción: tener un nuevo smartphone y tener todavía dinero para otros placeres.¿Acaso no suena tentador? ¿No sabes bien cómo hacerlo? En el sinfín supuestos descuentos uno puede sentirse perdido. Pero no dejes que este sea tu caso y deja de rescatarte para que no te ahogues en este océano de ofertas.Existen plataformas, como Picodi, que recopilan los mejores descuentos y promociones de diversas tiendas mexicanas e internacionales, te permiten personalizar los resultados y filtrar según marcas o tipos de productos que te interesan.Además, la página presenta un montón de cupones y códigos descuento que te permitirán ahorrar y comprar lo mismo por menos dinero o comprar más por el mismo dinero.Todo de la mejor calidad y todas las ofertas actuales en un solo lugar. ¡Qué comodidad! Recuerda que “S”= “S”: compra Smart equivale a compra Satisfactoria.Para que la misión “ahorro” sea exitosa o incluso se convierta en misión “GRAN AHORRO” vale la pena aprovechar las ventas flash que ofrecen comercios online durante ciertas franja de tiempo específicas.Flash sales normalmente consisten en un porcentaje de descuento o bono de dinero para realizar las compras en días y horarios determinados.En estos casos tienes que decidirte rápidamente para no perder la oportunidad.Cyber Monday, El Buen Fin y otros… ¿los tienes bien marcados en tu agenda? Si no, deberías estar atento para no perder estos días que son paraíso para los que compran online: rebajas, remates, descuentos y ofertas imperdibles.Si quieres comprar algo que no es tan urgente mejor espera alguna fecha clave y ¡ándale! aprovéchala a full.Recuerda que en estas fechas también te conviene visitar plataformas de promociones y descuentos y de esta manera hacer un MEGA deal y ahorrar dos veces!Como hemos visto existen varias rutas que nos llevan al destino de smart shopping.Por lo tanto, deja de guaguarear, que el e-shopping es caro, que no tienes dinero, o que no sabes buscar bien. Sigue estos tips y la misión, Ahorro” va a estar completa, con un bonus point: tu satisfacción máxima.