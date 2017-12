Los rituales de Año Nuevo más extraños del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Rituales de buena fortuna y para encontrar el amor



1. Dinamarca Los daneses rompen platos en la entrada de sus casas para despedir el año; para fortalecer su relación, los amigos o familiares pueden llevar sus bandejas y estrellarlas en la puerta de la casa de sus allegados y desearles buena suerte. Además, a las 12 en punto, saltan desde una silla para alejar a los malos espíritus.



2. Irlanda Atraer el amor es una de las prioridades de muchos.

En este país adornan las casas con ramitas de muérdago, las solteras colocan la planta bajo su almohada en la víspera de Año Nuevo para encontrar al amor de su vida.



Por otro lado, es costumbre golpear los muros con una barra de pan para proteger el hogar y que nunca falte comida.



3. Filipinas Aquí las mujeres no se quiebran la cabeza pensando en el atuendo perfecto, la tradición dice que deben usar una prenda con lunares o formas redondas (simboliza el dinero), el vestido debe tener un bolsillo para que guarden monedas y las hagan sonar con la llegada del Año Nuevo, así tendrán fortuna y suerte.



4. Italia En este país aman las lentejas y son su cena para recibir el año, son un símbolo de buena suerte y prosperidad y por eso es vital tenerlas en la mesa.



En ciudades como Sicilia y Nápoles se liberan de todo lo malo que les sucedió en el año lanzando sus muebles y objetos viejos por la ventana, así, solo recibirán cosas buenas en el año que viene.



5. Rumania Los agricultores se sientan con sus vacas para entenderlas. Como leíste, tratan de comunicarse con ellas y si lo logran, significa que el siguiente año tendrán mala fortuna.



6. China Las mujeres solteras tienen una forma muy particular de atraer el amor: escriben su nombre en una mandarina y la arrojan al mar esperando que, con el inicio del año, su pareja ideal llegue.



7. Finlandia Para saber lo que les depara el siguiente año, los finlandeses vierten en una cubeta llena de agua plomo derretido, así, con las guras que forme el metal, interpretan y descifran su futuro.



8. Perú Para tener dinero todo el año, los peruanos guardan una hoja de laurel en su cartera y la conservan ahí hasta que el último día de diciembre termine.



9. Escocia La tradición del first-foot se caracteriza por que la primera persona que entre a la casa decidirá la suerte de los que la habiten, puede traer muy buena fortuna o ser un detonante para las desgracias, para que esto último no ocurra, se llevan regalos, comida, dinero y, lo más popular, un pastel de avena acompañado de whisky.



10. México Si todo lo anterior te pareció muy raro para hacerlo, en nuestro país hay varios rituales (también extraños) como encender velas de colores para tener buena suerte; usar ropa interior roja para atraer el amor o amarilla para el dinero; comer uvas mientras suenan las doce campanadas; barrer la casa para sacar las malas energías y, hasta salir corriendo de la casa con una maleta y llegar lo más lejos posible para tener un año lleno de viajes.