5 Hábitos para 365 días de felicidad

(Agencias)

¿No te gustaría ser más lista, saludable y estar en mejor forma, sentirte más animada y relajada? Por supuesto que sí, ¿a quién no le gustaría? Por fortuna, no solamente es posible, sino que también es fácil de lograr, y con tan sólo 5 hábitos



Eres lo que comes: Ponemos alimentos en nuestro cuerpo cuando estamos hambrientos, aburridos, estresados, deprimidos y por un sinfín de razones. La comida es esencialmente nuestra fuente de energía, así que deberíamos estar conscientes de los alimentos que hemos estado eligiendo a través de los años. Si es un mal combustible, ¿cómo crees que funcionará tu cuerpo?



Actívate: Todos sabemos que el ejercicio es necesario. Muchos hacemos ejercicio en la primaria, lo odiamos en la secundario, huimos de él en la prepa y, para la universidad, nos olvidamos del simple concepto. Pues olvídate de las excusas, si verdaderamente quieres ver por tu salud mental y física, es importante que te actives.



Sé la bella durmiente: Dormir es una de esas actividades que muchos toman por sentado. Para otros, ¡es una pérdida de tiempo! Y no es así, tu cuerpo y tu cerebro se rejuvenecen mientras duermes; recuperas energía, se repara tu cuerpo y mejoras tu productividad. Las horas de sueño son mucho más importantes de lo que te imaginas, sin mencionar que son súper placenteras.



Tómate tiempo para ti: Ese tiempo para ti debe involucrar actividades que te encante realizar. Ya sea leer un libro, salir a pasear, ir al cine o simplemente ver Netflix con una copa de vino.



En este mundo tan ocupado y estresante, entendemos lo difícil que es apartar tiempo para ti, pero eso no quiere decir que no debas hacerlo, al contrario, son esos momentos los que te salvarán de la locura y te ayudarán a relajarte.



Escucha: Escuchar conscientemente es una de las mejores cosas que puedes adoptar en tu vida. Te sorprenderá saber todas las cosas que puedes aprender con tan sólo escuchar a las personas a tu alrededor. Otra ventaja de hacer esto es que podrás construir mejores amistades y relaciones íntimas con tus amigos y familiares.