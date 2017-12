CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los propósitos de Año Nuevo para parejas pueden ser tan sencillos como ahorrar para un viaje, como algo muy pesado como ayudarse a superar una adicción. Pueden hacer propósitos divertidos y locos como probar cosas nuevas o aventurarse a países nuevos, o pueden hacer propósitos sencillos como salir más veces o tener más noches románticas.



Cocinar juntos: No hay mejor forma de convivir y tener una noche romántica que cocinar algo que les guste. Además es súper barato y los ayudará a conocerse mejor, sin mencionar que agarrarán práctica para cuando quieran vivir juntos… si no es que ya lo hacen.



Ejercitarse juntos: Siempre será más fácil ver lo que comes y hacer ejercicio cuando lo haces con alguien más. Y sabemos que te dará un poco de pena al principio, pero tu galán podría ser tu mejor acompañante en tus ratos fitness. Y no tiene que ser caro, podrían solamente salir a correr de vez en cuando.



Probar cosas nuevas: ¿No hay una lista de cosas que hayan querido hacer juntos? Pues este es el año para hacerlo. Por más difícil que sea, (como ir de viaje), si desde ahorita hacen un plan para lograrlo, seguro no les costará tanto trabajo (ni dinero). La clave está en llegar a un acuerdo entre pareja y hacer un plan de acción.





Apreciarse más: A veces son los detalles los más importantes, y mostrarle tu cariño a tu pareja será primordial en la relación. Comprométanse a decirse más cosas bonitas, darse detalles o incluso acariciarse de vez en cuando. En lugar de verse tanto tiempo, ¿por qué no hacerle una carta cada mes?



Ahorrar: Si uno de los 2 tiene deudas, es hora de empezar a pagarlas. Y aunque su situación económica sea estable, nunca estará de más ahorrar para sus lujos o emergencias. Pueden irse turnando, ahorrar cada quien por su cuenta, o incluso abrir una cuenta de ahorros en común. Y no necesariamente tienen que hacerlo para pagar o comprarse algo, el simple acto de ahorrar los salvará de muchos problemas más adelante.



Viajar más: Y no tienen que salir del país para viajar, con que salgan a Tepoztlán, a Puebla o a unas aguas termales de Tula será más que suficiente para satisfacer su deseo por salir de la rutina. Y para lograr esto, también tienen que ahorrar un poco más de lo normal.



Crear algo: Hay tantas formas de hacer de este mundo el más perfecto. Como pareja, pueden hacer un jardín, renovar la casa, hacer su propia familia o emprender un nuevo negocio. Lo que sea que hagan este año, es importante crear algo nuevo y, por supuesto, hacerlo juntos.