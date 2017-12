Claves para saber si tu pareja es leal

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

El amor y la lealtad son sin duda las cualidades que más buscamos en una pareja, ya que cuando estamos con alguien queremos confiar en esa persona con los ojos cerrados. Es por eso que aquí te dejamos unas claves que seguramente tu media naranja te ha dejado para decirte con hechos y no palabras que puedes creer en él en todo momento.



1.- Te mira a los ojos. No importa que tan molestos se encuentren, él nunca te miente y te dice con confianza lo que siente en ese momento.



2.- Promete lo que cumple. Sabe lo que puede prometer y lo hace en tiempo y forma, pues para él su familia es lo más importante.



3.- No esconde su pasado. Algunas personas omiten a sus ex parejas o lo que vivieron con ellas, pero eso no va con él por lo que te da tu lugar y te presume como su actual amor.



4.- Confía en ti. Es posible que no soporte a ese compañero que tienes en la oficina, pero confía en ti que no te cuestiona cuando le comentas lo bien que la pasaron en una comida de negocios.



5.- Los rumores no le afectan. Para él la verdad absoluta es lo que tú le dices, ya que le has demostrado también que le eres leal en todo momento.