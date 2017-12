Trucos naturales para prevenir los senos caídos

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Sin embargo, esto no significa que debes rendirte a la gravedad, ya que existen muchos trucos, y soluciones para que tus pechos se mantengan en el lugar donde deben estar.



Los senos se caen por varios factores, entre los que predominan: cambios hormonales, pérdida de peso, fumar, movimientos violentos, sostenes de talla incorrecta, mucho peso, baños calientes o exposición al sol por largas horas.



¿Qué hacer para que no se caigan los senos?



Alimentación: Es importante mantener una dieta balanceada, la cual incluye alimentos ricos en calcio, vitamina C y proteínas. Estos te ayudarán a mejorar el endurecimiento de los ligamentos, evitando así la flacidez.



Deportes: Los ejercicios tienen muy buenos aspectos positivos para cualquier persona, lo más recomendable para evitar la caída de los senos es la natación. Con ella podrás reafirmar tus pechos y fortalecer los músculos.



Hielo: El frío es muy eficaz para combatir la flacidez, ayudando a recuperar la firmeza de los tejidos. Para ello deberás tomar dos hielos y realizar masajes en los pechos con ellos, estos deben ser en movimientos circulares y deben durar aproximadamente un minuto.



Luego seca tu cuerpo y recuéstate en la cama durante 30 minutos.



Masajes: Otro masaje que sirve para recuperar la firmeza de tus pechos es con aceite de oliva. Es rico en antioxidantes los cuales ayudan a neutralizar los radicales libres que provocan la caída de los senos. Para ello deberás aplicar un poco de aceite de oliva en los pechos y masajear durante 15 minutos, para estimular el flujo sanguíneo.



Postura: La postura es otra forma que afecta mucho en la caída de los senos, es importante corregirla cada vez que te inclines.