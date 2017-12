Empieza el año con el pie derecho

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Dado que las festividades han llegado casi a su fin, hay un par de cosas que puedes hacer este inicio de año para empezar enero con el pie derecho. ¿No se han vuelto obvios los excesos de Diciembre? Pues no esperes a que lo hagan y ponte las pilas este 2018.



Finanzas estables: Lo primero que debes hacer este Enero es poner tus finanzas en orden. ¿Deudas? ¿Tu tarjeta de crédito está saturada? Es el momento de empezar a pagar, poner atención a los intereses y hacer un plan de acción para pagar adecuadamente. Si compraste impulsivamente, es hora de poner los pies en la tierra.



Ordena tus planes: Ponte a pensar en tus planes, sueños y ambiciones para este nuevo año. Ahora, ¿qué tienes que hacer para lograrlos? Con tan sólo pensar en ellos no se harán realidad, es importante planear a largo plazo.



Empieza un diario: Tener un diario no es cosa de niños, los adultos también pueden aprovecharlo. Además de ser una terapia económica, también es un baúl de recuerdos, sin mencionar que te acerca a ti mismo y a lo que has hecho los días anteriores.



Aparta tus vacaciones: Si no has tenido que apartar tus vacaciones a finales de año por políticas de tu empresa, te recomendamos pensar en hacerlo. Empezarás el año trabajando o estudiando, así que podría motivarte la idea de irte de viaje en verano. Aprovecha las rebajas de Enero para pensar al respecto y apartar ese viaje que tanto esperabas.



Cuida tu peso: No por nada en Enero encontrarás descuentos y rebajas en productos para bajar de peso y gimnasios; el inicio de año es el mejor momento para hacer un cambio, crear un hábito y cuidar de tu salud y figura. Aunque no lo hagas por tu físico, es importante considerar que el ejercicio es un aspecto fundamental para una buena salud y estilo de vida.



Limpia tu hogar: ¿Estás de vacaciones? Aprovecha tu tiempo libre para escombrar la sala, lavar TODA tu ropa, desechar lo que no usas, desempolvar lo que traías guardado, tirar la ropa que ya no te queda y limpiar toda la cocina.