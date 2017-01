¿Con qué sueñan los gatos y otros animales?

(Tomada de la Red)

El cerebro necesita soñar. Es como si lo deseara con todas sus fuerzas y no se pudiera aguantar. Los sueños se producen en cualquiera de las tres o cuatro etapas del sueño, aunque sean más comunes durante la fase REM, en la cual el tronco cerebral bloquea las neuronas motrices para impedir el movimiento. Entonces se producen movimientos oculares involuntarios y cambios en el tono muscular, además de un cambio en las ondas cerebrales.



Su urgencia y necesidad para hacerlo es tan fuerte que el cerebro busca hueco en cualquier lugar o circunstancia para compensar su pérdida. Por ejemplo, cuando se inhibió esta fase a varias personas, los sueños acabaron emergiendo en otras fases y etapas, incluso cuando estaban despiertos.



Y el cerebro de los animales, ¿busca el "desahogo" del mundo onírico también? La respuesta es sí, aunque apenas empezamos a descubrir el contenido de estos "sueños salvajes". El neurocientífico Hugo Spiers, ha descubierto que las ratas de laboratorio, cuando se les muestra comida antes de dormir en un laberinto, a continuación sueñan cómo conseguirla durante la noche y lo recorren mentalmente. Su cerebro simula el camino y estrategias a seguir, según el estudio publicado en la revista científica elyfe.



Para no causar problemas y ahorrar energía, en esta fase REM, la mente se " desconecta del cuerpo " (atonía) durante el sueño. De no ser así, reproduciríamos en nuestra habitación lo que sucede en nuestros sueños, un problema relacionado con el sonambulismo. Para descubrir lo que ocurre en esta fase por la que también pasan muchos mamíferos y aves, se realizó un experimento en el año 1959, llevado a cabo por el psiquiatra Michel Jouvet. Alteró el mecanismo que desactiva la mente del cuerpo durante la fase REM en los gatos. Éstos alzaban su cabeza, arqueaban sus cuerpos para estirarse y acechaban presas o se enzarzaban en peleas ficticias.



Otro estudio más reciente, también con gatos con una enfermedad que les provoca problemas para hacer esa desconexión entre mente y cuerpo cuando duermen, realizado por el veterinario experto en neurología Adrian Morrison, reveló algunos datos interesantes. Los felinos se movían por la sala y se quedaban mirando determinados lugares, fijando su atención en supuestos "objetos o personas" inexistentes. También movían sus cabezas orientándola hacia estímulos y buscaban cosas, tenían comportamiento predatorios, etc. Es decir, muy parecido a lo que hacen en su actividad diaria cuando están despiertos en las casas.



Esta fase REM está presente del mismo modo en muchos mamíferos, por lo que potencialmente ellos pueden soñar también, como ya se ha demostrado en varias especies.



Puede que a la larga, el sueño de los humanos, junto a otras factores y presiones evolutivas, favorecieran el desarrollo de la conciencia y la empatía, dado los contenido social de esas vivencias oníricas.



La razón es que durante estos sueños nos suceden cosas que muchas veces no nos corresponden, como cambios en el rol, la identidad y la perspectiva. También nos ponemos en los zapatos del otro al soñar que vivimos en la calle o tenemos una enfermedad.



Igualmente, vivimos situaciones imposibles, además de la aparición de deseos y miedos. Estas imágenes favorecen sin duda la conciencia y la capacidad de ponerme en el lugar del otro. En definitiva, el mundo de los sueños y sus funciones continúan siendo algo misterioso para los humanos y es probable que lo sean por mucho más tiempo.



El antropólogo Derek Brereton, cree que soñar está en las raíces de la conciencia porque "nos ubica en un lugar emocionalmente destacado y en un espacio social concreto". Como forma de representación visual que es, también está relacionada con la cultura y los símbolos relevantes para cada una de ellas. Por ejemplo, la hipótesis de los sueños como método de conocimiento del entorno social ("hipótesis del mapeo social"), postula que soñar potenció la capacidad de colocarnos emocionalmente y mentalmente en el lugar de los otros.



Lo anterior equivale a decir que soñar fue condición previa y necesaria para la aparición de la conciencia humana, tal y como la conocemos hoy en día. Se trata de una continuidad con la hipótesis del cerebro social, que postula que el mayor reto para nuestra especie no fue el entorno físico sino gestionar las relaciones con los demás. Algo para lo que los sueños nos preparan y entrenan, objetivo similar al de los gatos y ratones que planeaban cómo conseguir su comida en sueños.



