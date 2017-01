Razones por las que deberíamos hacer pipí en la ducha

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Aunque mucha gente lo niega, la realidad es que según muchos estudios han comprobado que casi el 80 por ciento de la población mundial orina mientras se baña.



Un estudio realizado por Environmental Protection Agency comprobó que hacer esto en la ducha no es antihigiénico, al contrario trae muchos benéficos como el de ahorrar miles y miles de galones de agua.



Lo anterior se comprobó con un estudio que hicieron unos estudiantes de la Universidad de East Anglia en Inglaterra con el cual calcularon que si los 15 mil alumnos de la institución hicieran del baño durante su aseo en la regadera ahorrarían tanta agua como para llenar 26 veces una alberca olímpica.



Si aún no te convences, te decimos 4 sorprendentes razones por las que deberías orinar mientras te bañas.



#4 Ayudas al medio ambiente

Orinar mientras nos bañamos permite el ahorro de agua pues no despreciarás más agua del inodoro. Además evitarás el despilfarro de papel de baño.



#3 Es más higiénico para las mujeres

Además de que no usarás papel de baño pues el agua te limpiará, evitarás la inserción de bacterias dentro de la uretra y las infecciones provocadas por una limpieza incorrecta.



#2 Ayuda a combatir los hongos de los pies

La mayoría desconoce que la orina tiene un poder natural antifúngico, es decir evita el desarrollo de hongos, los destruye o detiene su crecimiento. La pipí contiene ácido úrico y amoníaco, los cuales ayudan a matar las infecciones por hongos.



#1 Te ayuda a tener mejor sexo

Se recomienda que las mujeres se agachen para hacer pipí en la regadera para involucrar y ejercitar los músculos pélvicos, cuyo fortalecimiento favorecerá a su desempeño sexual.



¿Qué te pareció? ¿Harás pipí en la ducha?



FUENTE: http://www.vix.com/es/ciencia/172401/4-buenas-razones-por-las-que-deberiamos-hacer-pipi-en-la-ducha-segun-la-ciencia