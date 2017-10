Diez tips para viajar sola y segura

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Hay mujeres, que ya sea por trabajo, estudios o simplemente para tomar unas vacaciones, buscan viajar solas. Ante esto, es esencial que toda viajera se encuentre preparada para evitar o afrontar inconvenientes que lleguen a presentarse durante su estadía; en este contexto, Allianz Global Assistance emite las siguientes recomendaciones de seguridad para todas aquellas mujeres que próximamente realizarán un viaje solas:



Investiga previamente los lugares que planeas visitar y cómo puedes trasladarte para llegar a ellos. Apóyate también con un mapa digital y ubica puntos de información turística; así mismo, identifica las zonas que no son seguras.



Antes de viajar adquiere un seguro de viaje que te ofrezca apoyo en caso de robo o extravío de tu equipaje, cancelación de vuelo, asistencia médica, legal y turística. En Internet puedes encontrar el seguro que mejor se adapte a tu viaje.



Ten a la mano los números de emergencia del destino en el que te encuentras y asegúrate de que tu celular está cargado y que cuentas con un plan para hacer uso de tu línea en el extranjero.



Si viajas al extranjero y no hablas el idioma local, aprende algunas frases clave en caso de que necesites ayuda.



Procura no caminar por zonas desconocidas o solitarias, sobre todo de noche. Pregunta a los locales, a tu guía de turistas, agencia de viajes o directamente al hotel sobre la zona que deseas visitar antes de salir y de preferencia ve acompañada; viajar solo, no necesariamente implica hacer todas las actividades por tu cuenta.

No tomes taxis en la calle y sin registro.



Constantemente mantente en contacto con familiares y amigos sobre tu ubicación y compárteles tus planes e itinerarios.



Realiza un respaldo digital de tus tarjetas, pasaporte, identificación oficial, etc.



Cuida tus pertenencias y procura dejar en casa objetos de valor, como joyería fina.



Sé discreta y no exhibas grandes cantidades de dinero en efectivo en público.



De acuerdo con la Encuesta Nacional de Gasto Turístico en los Hogares realizado por la Secretaría de Turismo (Sectur), las mujeres representan el 52% del total de viajeros en México.