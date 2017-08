¡Qué lujos! mascotas de Paris Hilton tienen su propia mansión

(Tomada de la Red)

Paris Hilton ha mostrado en múltiples ocasiones que le fascinan los perros y recientemente sorprendió a sus seguidores al mostrar una vez más la vida tan lujosa que tienen estas pequeñas criaturas.“Mis perros viven en esta mansión de dos plantas que tiene aire acondicionado, calefacción, muebles de diseñador y una lámpara de araña. Me encanta”, escribió la empresaria en una publicación en su cuenta oficial de Twitter junto a varias imágenes de esta propiedad.Las respuestas no se hicieron esperar y algunos de sus seguidores la felicitaron por tratar a sus mascotas de esta manera, mientras otros se expresaron molestos sobre este acontecimiento.“Si tuviera todo ese dinero empezaría a rescatar perros, no a construir inútiles mansiones lujosas. ¿Por qué no ayudar a perros que no tienen nada”, “mis perros viven conmigo, comparten mi vida, comparten mi cama, tienen mi amor y yo tengo su compañía” y “yo nunca podría permitirme algo así ni para mí misma”, fueron algunos de los comentaros de su publicación.Además de publicar imágenes de sus perros en sus redes sociales, Paris maneja un perfil aparte para sus mascotas en Instagram y es común ver a estos animales posando con la también DJ rodeados de ropa de diseñador y lujosos juguetes.Fuente:http://espectaculos.televisa.com/farandula/paris-hilton-mascotas-mansion-video/