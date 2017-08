¿Qué es lo que te dicen las agruras?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

No puedes detener esa acidez cada noche? Lo que estás experimentando no necesariamente tienen que ser agruras. En realidad pueden ser un síntoma de ERGE (Enfermedad por Reflujo Gastroesofágico), una condición que hace que el ácido y la comida en el estómago regresen al esófago, y a veces entren a la boca y pulmones.En un país como México, donde no tenemos la cultura ni educación con respecto a nuestra alimentación, el ERGE no es raro. De hecho, le ocurre a un gran porcentaje de la población.Todos tenemos una pequeña o normal cantidad de reflujo gastroesofágico, pero una cantidad anormal de reflujo sucede cuando una válvula entre el esófago y el estómago se afloja. Esto ocurre por múltiples razones, incluyendo: sobrepeso, obesidad, comer en exceso, acostarse muy pronto después de comer, tos crónica o el levantamiento de cosas muy pesadas.Sin embargo, por más común que sea el ERGE, diagnostigarlo no es lo más fácil del mundo.Tu acidez no desaparecenEsa acidez es exactamente lo que sabes que es: un ardor en el pecho. Dado que la acidez es una condición por sí misma, la mayoría no se da cuenta que la acidez persistente también es un síntoma común de algo más serio. Las agruras o regurgitación ocasional es normal… hasta cierto punto, pero cuando ocurre de manera regular, es posible que sea ERGE.Tienes un sabor amargo en la boca y gargantaCuando el ERGE empieza a empujar la comida y la bilis fuera del estómago y hacia tu garganta, el ácido dejará un sabor amargo en tu boca (literal). Esto también te hará sentir la acidez en la garganta, provocando que la boca produzca una cantidad excesiva de saliva para aliviar el ardor.Y como cualquier fuego, este síntoma en particular no deberías tomarlo por sentado. Puede ser el resultado de algo más serio como esofagitis, una hernia de hiato úlceras y hasta cáncer.Te cuesta trabajo tragarAquellos que tienen complicaciones con ERGE, tienden a tener problemas para tragar o sienten como si los alimentos se atoraran en la garganta. A esta condición se le llama disfagia y podría provocar pérdida de peso no saludable.Mucha gente cree que hay ciertos alimentos que provocan estos síntomas (chocolate, café, alimentos ácidos y picosos), pero además de llevar una buena dieta, es importante comer cada 3 horas.Sientes como si tuvieras un infartoComo el corazón está en el pecho, a veces los síntomas se confunden con un ataque cardíaco. Si no estás muy segura de la razón detrás del dolor en el pecho, no te quedes con la duda y acude con un especialista.Problemas para respirar y tos crónicaEs posible que el ácido del estómago entre a los pulmones, provocando problemas respiratorios, desde una tos crónica, hasta neumonía. El problema es que el ERGE no es la causa común de estos síntomas atípicos, así que es difícil determinar en diagnóstico.Descubrir si lo que tienes ERGE (o no) puede llegar a ser difícil. La única buena noticia de esto es que tienes muchas opciones para aliviar el malestar y diferentes tratamientos.Si el ácido estomacal se acumulaFUENTE: Eme de Mujer