Mujer encuentra a un perro muy asustado en la carretera con un triste mensaje

A Lilly la encontraron en una carretera en una fría noche, con un triste mensaje en su placa de identificación. Ahora tiene una familia que la ama



Hace dos años en una fría noche de enero, Payden Trujillo conducía por una carretera cubierta de nieve en Utah (EE.UU.) cuando una figura oscura pasó corriendo frente a su automóvil. Payden frenó justo a tiempo y logró esquivarlo, y cuando salió del auto para investigar lo que era, se percató de que era un perro, que estaba muy flaco, helado y claramente aterrorizado.



Payden agarró un bocadillo de su auto y, afortunadamente pudo atraerlo. Ella llevó al perro a casa de su padre, esperando que los dueños pudieran ser encontrados, y finalmente pudo ver las placas de identificación del perro.



Pero en lugar de encontrar un nombre o número de teléfono en las placas, estas tenían un mensaje en la parte frontal y posterior:



“Mi nombre es Lilly, si me encontraste, por favor, mantenme. Mi familia no puede y necesito amor”.



“Tan pronto como lo vimos, sabíamos que nadie estaba buscándola. Hay bastantes refugios que no matan donde los propietarios podrían haberla dejado, pero en cambio, simplemente la abandonaron. No podíamos creer que alguien abandonara a un perro así”.



Tan pronto como se dio cuenta de lo que había sucedido, Mercedes supo que necesitaba llevar a Lilly. Pero aunque ella tenía mucho miedo, estaba claro que todo lo que necesitaba era un poco de amor, y comida sana, para llevarla por el buen camino.



“Estaba realmente flaca y tenía congeladas las patas, por lo que tuvo que haber estado allí por un tiempo”.



Después de unas semanas con Mercedes, Lilly comenzó a sentirse mejor, pero tenía tanto miedo de ser abandonada de nuevo que destruyó cosas en la casa cuando la dejaron sola.



“Me estaba quedando con amigos de la familia que finalmente dijeron que ya no podían tenerla allí. Al principio, su ansiedad por la separación fue realmente mala, así que de alguna manera nos mantuvimos alegres de buscar un lugar donde quedarnos porque nadie realmente la quería en su casa”.



Ella se mudó durante un año hasta que decidió mudarse al campus de su universidad, lo que le dio un permiso especial para que Lilly viviera allí también. Lilly se adaptó muy bien y, con un poco de tiempo, ya no tenía miedo de estar sola.





Sin embargo, tenía mucho miedo de los hombres, así que Mercedes le pidió a su profesor permiso para llevar a Lilly a la clase unos días a la semana para estar cerca de ellos.



“Estoy pensando que su antiguo dueño puede haber sido un hombre, porque, antes, no podíamos pasar cerca a un hombre sin que ella se abalanzara sobre él. Como soy ingeniera mecánica, estaba rodeada de muchachos en mis clases, así que se sentó con ellos y llegó a conocerlos en sus propios términos”.



Ahora, en el segundo aniversario de la noche en que Lilly entró en la vida de Mercedes, ella es como un perro completamente diferente. Cómoda, extrovertida y curiosa, a Lilly le encantan las aventuras al aire libre y es la mejor compañera de senderismo.



Desde escalar montañas hasta jugar en la playa, hay muchos lugares para que Lilly explore con su madre desde que se mudaron a California.



Afortunadamente, Lilly ya no tiene miedo, y seguramente le transmitirá su confianza a su hermanita mientras van de aventuras juntas.





