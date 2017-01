Datos del Britannic, el hermano del Titanic que también se hundió

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El Titanic no fue el único trasatlántico de la compañía White Star Line (WSL) que tuvo un trágico final. Tal vez no conocías estos datos del HMHS Britannic, el hermano menor del Titanic que también naufragó.



7. Los trillizos de la White Star Line



Para competir con los trasatlánticos más grandes de esa época, Mauretania y Lusitania, la WSL construyó la denominada Clase Olympic, integrada por el Titanic, el Olympic (el de la foto) y el Britannic. Estos buques conformaron la flota más grande y moderna de la época, destinada a dominar los viajes intercontinentales.



6. Lujo desperdiciado



El Britannic fue construido meses después que el Titanic. Diseñado con los mismos lujos y para el mismo fin, su destino cambió en 1915 cuando fue reclamado para prestar servicio en la Primera Guerra Mundial.



5. Hospital de los Mares

Pintado de blanco, con una línea verde al costado y grandes cruces rojas iluminadas, así comenzó la transformación de este coloso de los mares. 3300 camas para heridos y sofisticado equipo médico de la época, convirtieron al Britannic en el Barco Hospital más grande del mundo en ese momento.



4. Destinado a ser un coloso



La WSL deseaba liderar los trayectos trasatlánticos entre Europa y Estados Unidos sin que nadie olvidara sus buques. El Britannic iba a ser llamado inicialmente Gigantic, siguiendo la línea de nombres grandiosos en sus hermanos anteriores. Después del hundimiento del Titanic se pensó que el nombre Gigantic sonaba demasiado pretencioso, además de tentar al destino y fue finalmente cambiado a Britannic.



3. Seguridad Mejorada



No solo el nombre fue cambiado a Britannic. Tras la terrible experiencia del Titanic, fueron hechos varios cambios técnicos. Se instaló un doble fondo en el buque, las compuertas herméticas fueron reforzadas y se aumentó la cantidad de botes salvavidas y la capacidad de estos, incluso dotando de motor y equipos de radio a las dos embarcaciones de emergencia principales.



2. El extraño caso de Violet Jessop

Violet Jessop fue una empleada de la WSL que estuvo presente en los accidentes que afectaron los 3 buques clase Olympic. Trabajó en el Olympic cuando esté colisionó con el crucero Hawke, sin víctimas fatales. Fue camarera del Titanic, colaborando en la organización de los pasajeros hasta que le ordenaron abordar un bote salvavidas. Finalmente, iba como enfermera en el Britannic, siendo también rescatada en un bote salvavidas. Siguió trabajando en barcos hasta 1950 y murió en su casa en Suffolk, Inglaterra, en 1971 con 83 años.



1. Trágico final



El 12 de Noviembre de 1916, mientras cruzaba el Canal de Kea en el Mar Egeo, el Britannic sufrió una fuerte explosión por el lado de estribor y todavía no está claro si fue ocasionada por una mina o de un torpedo. A pesar de sus puertas herméticas reforzadas, varias de estas fallaron y el barco se hundió en apenas 55 minutos. Viajaban 1125 personas, falleciendo 29, cuando un bote salvavidas arriado sin autorización fue succionado por el hundimiento del propio barco.



FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/174869/7-datos-sobre-el-poco-conocido-britannic-el-hermano-del-titanic-que-tambien-se-hundio