¿Es malo cortarle la cola a los perros?

(Tomada de la Red)

A lo largo de la historia, la domesticación del perro ha sido una larga tarea pero exitosa. Los canes han sido reconocidos por mucho tiempo como el mejor amigo del hombre.



Se destacan como animales de compañía y en algunos casos de caza. Unos han sufrido maltrato y costumbres que no se acomodan a su bienestar como el cortar sus orejas y cola.



Antes, era obligatorio que los perros de caza y de pelea se les cortara la cola y las orejas para que no fueran una desventaja en el momento de encontrarse con un animal que los agarrara.



Más adelante, popularizándose como animales de casa, este tipo de cortes se presentaron con una razón más estética, porque como tal, no es necesario ni les da un beneficio, como es el caso de los dóberman o bóxer, a los que supuestamente, les da una apariencia muy brava.



Razas como el french poodle y schnauzer también muestran esta tradición.



Se recomienda que al hacer el corte de la cola, sea entre los cinco primeros días de vida. En cuanto a las orejas, se debe realizar a los tres meses de edad, para que el proceso sea más preciso.



Se debe entender que esto resulta negativo para los perros por una gran variedad de motivos, miles de veterinarios en alrededor del mundo sostienen la premisa que por estética no se debe hacer sufrir al canino, por lo que en muchas veterinarias se rehúsan a llevar a cabo este procedimiento.



El corte de cola o de orejas, llamada caudectomía, es una amputación.La cola y las orejas del animal contienen cartílago, tejidos y muchas terminaciones nerviosas que, al final, causaría bastante dolor y un trauma.



Arruina el equilibrio anatómico del animal, se debe comprender que la cola es una continuación de la columna vertebral de los perros, ayudando a girar, correr o simplemente moverse.



Igualmente, su cola es un instrumento de comunicación con sus dueños y otros animales, cuando están en posición de defensa o de búsqueda la ponen recta hacia arriba. Cuando están asustados o tristes, el rabo va entre las patas. Y como muchos saben, cuando están felices la agitan hacia todas las direcciones, como cuando llega después de una jornada de trabajo.



Debido al dolor y a los efectos secundarios (hasta la muerte por infección general) que puede causar se ha prohibido en algunos países como España, que en el Convenio Europeo de Protección de Animales de Compañía, su artículo diez prohíbe las operaciones quirúrgicas a mascotas con fines estéticos, como los dueños que extirpan las uñas en los gatos o las cuerdas bucales en los perros.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/es-malo-cortarle-la-cola-los-perros