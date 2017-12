¿Cómo y cuánto vale dejar su perro en una guardería?

(Tomada de la Red)

Si usted está pronto a salir viaje y no sabe con quién dejar a su perro, las guarderías caninas pueden ser una gran opción. Por esa razón, KIENYKE.COM hace un recorrido de algunas de las más conocidas entre los dueños de canes, para que deje esa sensación preocupante de no tener con quién dejar a su mascota.



Viviendo en Bogotá, existen opciones, como las que se ubican al interior de la ciudad. Aunque para la comodidad del can y por mejor reputación, las opciones campestres son más populares. Estas son algunas guarderías para tener en mente:



Aparte de guardería y hotel, también presta los servicios de adiestramiento, médicos, actividades caninas, recreación, socialización. Su ubicación está entre Cota y Suba, sobre la vía La Conejera.



Este es un ambiente perfecto para que el perro corra libremente.



Si le preocupa la ubicación, el precio va incluido en el tiquete final. De lunes a viernes tiene un precio de $350.000 y el precio de una noche en el hotel es de $30.000.



Conmimascota

En este hotel canino, le ofrece un cariño a la mascota como si esta perteneciera a las personas que trabajan allí. Se hacen llamar hotel de cinco estrellas para perros. Ofrecen recreación; prácticamente, todo el día, alimentación dependiendo el tamaño y la raza, piscina, servicio de transporte, seguimiento de los perros vía Whatsapp, Facebook o Skype. La guardería y hotel está ubicada en Chía.



Doggy House

Esta es otra alternativa en la que se ofrece un servicio con calidad y compromiso, se ubica en la finca El Carmen, en Cajicá, ya podrá imaginarse dónde podrá correr su mascota, al aire libre atravesando 6000 metros cuadrados, interactuando con otras mascotas. El hotel posee una montaña donde los canes se pueden ejercitar o simplemente descansar y en la noche, cuentan con espacios individuales resguardados del frío. Tienen, también, atención médica las 24 horas al día.



Mi Refugio Canino

En los 4.000 metros cuadrados que este complejo animal maneja, tenga seguro que los perros no están enjaulados pues se aprovecha del espacio durante toda la jornada; corriendo, jugando, conociendo a sus compañeros peludos. Al momento de descansar, lo hacen en una casa forrada en madera de pino, con calefacción y aromaterapia. Como otros, igual ofrece asistencia médica todo el día.



Se encuentra en Chía, sobre a la vía Guaymaral.



Los hoteles y espacios campestres cercanos a Bogotá, tienden a tener similitudes en temas recreativos para las mascotas y salud.



Hay que tener cuidado en cuanto al tema sanitario debido a que, por ejemplo, los lugares donde duermen estén limpios, que los requisitos para entrar sean estrictos. Tenga en cuenta que no debería pagar más de $ 70.000. El precio promedio suele ser de COP$ 50.000, los precios pueden variar por la temporada.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/guarderias-perros-en-bogota