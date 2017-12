En Reyes Magos sube en 30% venta de mascotas en Puebla

(Tomada de la Red)

Hasta en un 30 por ciento aumenta la venta de mascotas para la próxima temporada de Reyes Magos, así lo informo Anabel Ruiz intégrate de la asociación Narices Frías.



En entrevista para Oro Noticias mencionó, que los padres de familia desconocen por completo lo que significa la responsabilidad de tener una mascota, desafortunadamente los animales que son adquiridos en el mes de enero, son arrojados a la calle meses después que se percatan los gastos que representan.



Yo creo que como un 30 por ciento aumenta el comprar perritos o que les regalen, la gente mientras no tenga una cultura o una educación de lo que implica tener a un cachorro, será difícil terminar con esta situación”.



Mencionó que la asociación protectora de animales de la cual es integrante, tiene el registro sólo en este mes de diciembre a al menos 10 perros que les están buscando un hogar, debido a que las familias ya no lo pueden tener en su casa o ya no los quieren.



Así mismo comentó que la cultura de las personas que adquieren un perro ha cambiado, ya se puede ver que quienes sacan a pasear a sus mascotas llevan una bolsa de plástico, esto para levantar las heces de sus perros, así como el pasearlos con correa.



Entre las recomendaciones que hace para los padres de familia que están pensando en regalar un perro a sus hijos, es que sepan que los perros llegan a vivir hasta 15 años y que van a depender completamente de la familia, también deben de considerar los gastos que se van a generar al tener un nuevo integrante.



