(Tomada de la Red)

La pantera nebulosa, extinta en Taiwán. Un estudio llevado a cabo en los bosques del país revela le extinción de este félido.



Las conclusiones de un estudio llevado a cabo durante 13 años en los bosques de Taiwán han determinado la extinción de la pantera nebulosa de Formosa o leopardo longibando (como sabes, las panteras en sí mismas, como especie, no existen), un félido originario de este país que habitualmente se asienta en la parte oriental de la India, el sur de China, Birmania y Borneo.



La investigación, que se centró en la atracción de estos majestuosos animales mediante comida así como en la colocación de trampas, no encontró evidencia alguna de su existencia, motivo por el cual estableció la desaparición de estos ejemplares de hábitos arbóreos y pelaje críptico -formado por grandes y difuminadas nubes oscuras-.



La difusión de la noticia, asimismo, ha indignado a la comunidad taiwanesa y le ha llevado a reflexionar sobre el desarrollo económico de la isla frente a la preservación del medio ambiente y los animales de la región –otros de los que se encuentran en peligro de extinción son el oso negro de Formosa y los leopardos, cuya cifra ronda los 600 y 700 mamíferos, respectivamente-.



Por fortuna, el trabajo establece también algunas de las causas del fenómeno, como son la destrucción del hábitat natural de esta pantera, la caza ilegal, su uso en los tratamientos de medicina tradicional china y su apreciado pelaje. Y no hay nada como conocerlas para evitar repetir errores.



Fuente:http://www.webanimales.com/noticias/la-pantera-nebulosa-extinta-en-taiwan