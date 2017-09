Fran Drescher, la difícil vida de la niñera más sexy

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Fran Drescher interpretó a la nana de cuatro niños, la nana sexy que todos los hombres quieren tener en casa. Un flashback a los 90 que llega cada vez que recordamos su voz particular o sus atuendos extraños y sensuales. La Nana Fine, vulgar y encantadora, de Flushing Queens que conquistó nuestro corazón.Francine Joy “Fran” Drescher nació en Queens, Nueva York, en 1957, sus padres son Sylvia Drescher y Morty, sí como en la serie, ella era una vendedora y él un analista de sistemas, de raíces italianas y rumano judías.En 1973, Fran ganó un concurso de belleza, donde se le otorgó el título de Miss New York Tennager, pero aún así siguió estudiando, se graduó de la escuela de cosmética y peluquería y abrió su propio salón de belleza, más tarde se trasladó a la ciudad de Los Ángeles, en 1976, para comenzar sus sueños como actriz.A principio, Drescher audicionó para películas y series de TV, luego consiguió papel en el filme Saturday Night Fever, el debut donde actuó junto a John Travolta. A esta le siguieron American Hot Wax (1978) y Stranger in Our House (1978).Interpretó también a la esposa de Brian Tanner en Alf y luego en Princesses.Sin embargo, el gran éxito llegó al lado de The Nanny, que creó junto a su entonces esposo Peter Marc Jacobson, el programa se emitió de 1993 a 1999, se hizo tan popular que el encanto de Fran conquistó fronteras internacionales. Fue nominada al Emmy como Mejor Actriz, lo mismo que al Globo de Oro.Cuando la serie terminó, estuvo algunos años sin actividad hasta que lanzó Living with Fran en 2005, las críticas eran buenas, pero los malos niveles de audiencia la cancelaron en la segunda temporada. También lanzó un programa de entrevistas llamado The Fran Drescher Show, pero el mismo mes de su estreno, se canceló.Happily Divorced, llegó en 2010 y recibió buenas críticas como show, pero se canceló tres años después.Fran Drescher fue diagnosticada con cáncer de útero en los años 2000, su vida no fue fácil, pues antes del show The Nanny fue abusada sexualmente por un par de ladrones que robaron su departamento. En su segundo libro autobiográfico Cancer Schmancer (2007), citó: «Mi vida entera ha sido acerca de los cambios negativos en positivos», en relación al abuso que sufrió y al cáncer que logró vencer.El 8 de septiembre de 2014, Dresher se casó con el científico estadounidense de origen hindú, Shiva Ayyadurai en una ceremonia privada. La pareja se separó en septiembre de 2016, pero Fran ya había estado casada con el productor Peter Marc Jacobson, del que se divorció porque él era homosexual.A punto de cumplir los 60 años, Fran es una luchadora y a pesar de su edad, se sigue viendo MUY bien.fuente: De10.com.mx