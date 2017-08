Olvidan a sus perros

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Houston, Texas, está experimentando niveles catastróficos de inundaciones gracias a las lluvias torrenciales provocadas por la tormenta tropical Harvey. Se han reportado 5 personas muertas hasta el momento y muchísimos heridos. Pero mientras la gente huye para salvar sus vidas, muchos olvidan que los animalitos también necesitan ayuda. Y como podrán ver por las imágenes de abajo, hay perritos olvidados que tienen que lidiar con los resultados de la peor inundación en la historia de Houston.



A pesar de las advertencias de las autoridades sobre sus mascotas, un perro fue fotografiado agarrándose de una barrera de carretera mientras un río de lluvia amenazaba con llevárselo o ahogarlo.



Y por si no fuera suficiente, también se han visto otros animales encadenados a árboles o casetas telefónicas en áreas donde se han visto inundaciones de más de 25 centímetros de lluvia.



Al respecto, los oficiales de Houston comentaron que castigarán a quienes aten a sus perros en condiciones climáticas extremas.



¡Las mascotas son parte de la familia! Si bien hay muchos animalitos que no pueden ser cuidados a falta de dueño, ¿por qué hacerles más difícil su supervivencia? Es en estos momentos cuando TODOS necesitamos ayudar, no todo lo contrario.