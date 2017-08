Artesanos colombianos tejen un manto para el papa Francisco

NOBSA, Colombia(AP )

Artesanos de un departamento del centro de Colombia han trabajado durante seis meses en la elaboración de la prenda que da orgullo a su territorio, una ruana de lana, que esperan entregarle al papa Francisco durante su visita al país la próxima semana.



Este manto tradicional de la región andina fue tejido con lana de oveja blanca en la localidad de Nobsa, a unas tres horas al norte de Bogotá en el departamento de Boyacá. La ruana, de uso común entre los pobladores, tiene sobre todo un valor espiritual.



“Es una tradición de nuestros abuelos”, dijo emocionado a The Associated Press Carlos Antonio Niño, de 57 años, propietario de un negocio que lleva tres generaciones tejiendo y nieto de un hombre que hizo una ruana para Juan Pablo II cuando visitó Colombia en 1986.



La ruana de Francisco fue diseñada durante meses y confeccionada por una docena de artesanos, la mayoría familiares de Niño. La pieza tiene las medidas tradicionales: 1,40 metro de alto por 1,60 de ancho y la lana blanca es perfecta para el pontífice, explicaron los tejedores, porque significa pureza, serenidad y tranquilidad.



“Le agradecemos haber venido a visitarnos a Colombia. Queremos decirle que extienda la visita a nuestro país hermano, Venezuela, que necesita en este momento una voz de alivio por la situación que está afrontando”, dijo el artesano colombiano en su taller, donde tiene un telar manual y varias estampillas de Jesús.



En su lado izquierdo el manto lleva bordada una paloma de la paz enmarcada en un borde dorado. También tiene una cinta con la expresión “Libertad y orden”, emblema del escudo del país. Más abajo se reproducen las banderas de Colombia e Italia y unas palabras de bienvenida para el papa.



Niño, que trabajó por iniciativa propia, espera poder entregar la prenda a Francisco personalmente. Asegura que fue invitado a Bogotá por un obispo de la zona durante los días en que el pontífice pasará por la capital colombiana, el 6 y 7 de septiembre.



“Si no tengo la oportunidad de dársela personalmente se la daremos a los padres del ciclista Nairo Quintana, ya que fueron invitados especiales para esta visita”, agregó Niño. Quintana es uno de los deportistas colombianos con más trayectoria internacional tras ganar el giro de Italia y la vuelta a España.



La ruana es tan importante para Nobsa que cada año a fines de julio se celebra un día en su honor en una festividad que atrae a turistas nacionales e internacionales.