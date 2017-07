Frenan mitos la esterilización de mascotas

(Tomada de la Red)

Aunque se promueve cada vez con mayor fuerza porque ayuda a controlar la sobrepoblación de animales en la calle, la esterilización de perros y gatos es una práctica que no logra convencer a todos porque en torno a ella existen muchos mitos, consideran activistas y veterinarios.



Alma Morfín, presidenta de la organización Planned Pethood de Juárez, sostiene que la población no conoce todavía las ventajas de esterilizar a los perros y gatos en un contexto donde hay miles deambulando en la vía pública.



“Que es necesario que tengan perros una vez para que conozcan el amor, que para que sus hijos vean el ‘milagro de la vida’... son mil cosas totalmente falsas”, expresó Morfín.



Agregó que “tenemos que ir acabando con esos mitos, porque la esterilización nos da mayores beneficios a nosotros como comunidad”.



Para intentar derribar esas creencias, esta asociación civil emprendió ayer una campaña masiva de esterilización en una escuela primaria de la colonia Fronteriza, donde 50 mascotas fueron sometidas a la cirugía. Con el apoyo de médicos veterinarios de la Jurisdicción Sanitaria II, los activistas promovieron las ventajas.



Juan José Martínez Pérez, coordinador del área de Vectores, Rabia y Rickettsia de esa división administrativa de la Secretaría de Salud, explicó que se trata de un procedimiento mínimamente invasivo que tiene el propósito de disminuir la población de perros y gatos.



En quirófano, dijo, la operación dura 7 minutos y el proceso completo, desde que reciben al animal hasta que se lo devuelven a su dueño, toma alrededor de 45.



“Las ventajas son que en las hembras reducimos tumores mamarios en un 90 por ciento, también infecciones uterinas. En los machos, el marcaje por territorio y el que se peleen por las hembras cuando andan en celo y que las lleguen a preñar”, comentó el especialista.



Desde su punto de vista, mitos como el que dice que las cirugías son sin anestesia y que provocan dolor impiden extender la esterilización, lo mismo que el precio que en ocasiones suponen.



“Mucha gente por ignorancia no los lleva”, dijo Karla Castillo Márquez, voluntaria de Rescatistas Independientes de Ciudad Juárez. “Empiezan a decir que ‘pobrecito animal’. Falta información”. (Fernando Aguilar / El Diario)



Falso



• Que deben conocer el amor



• Son ejemplo del milagro de la vida



• Los operan sin anestesia



Verdadero



• Es una cirugía sencilla



• No les causa dolor



• Tienen una mejor vida



• Previene tumores malignos



• No proliferan en las calles



