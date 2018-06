Las mascotas deben ir al odontólogo

(Tomada de la Red)

La salud dental de perros, gatos y hasta caballos puede afectar su salud general. Estos son los principales problemas que su animal de compañía puede padecer. Soluciones.



¿Le cepilla los dientes a su mascota todos los días? ¿Le da los alimentos necesarios para que su dentadura esté en óptimas condiciones? Son sólo dos preguntas que pueden evidenciar si está cuidando bien a su animal de compañía. Resulta que la mayoría de propietarios de mascotas olvidan cuidar una parte importante de los animales de compañía: sus dientes.



Los veterinarios recomiendan un cepillado diario, que evita que se formen placas o surjan otras enfermedades. “Existen también cosas como comer pan duro o huesos específicos (no todos son buenos, cuidado) que les ayudan a fortalecer su dentadura”, dice el veterinario Javier Sánchez. Y agrega que ahora muchos dueños de mascotas, en un afán por cuidar mejor a su animal, preguntan si es posible hacer limpiezas más profundas, blanqueamientos, eliminación de manchas y también extracción de piezas.



“La enfermedad periodontal es una importante aflicción en las mascotas. Si no se detecta ni se trata en una etapa temprana, puede llevar a condiciones de salud graves más allá de la salud oral, ya que las bacterias de la encía inflamada y con enfermedad periodontal pueden ir por vía sanguínea y generar alteraciones cardíacas, renales, óseas, entre otras”, explica Carlos Cifuentes, veterinario de Pet Food Institute.



Este experto dice que a los gatos también hay que cuidarles su dentadura y recomienda llevarlos al experto si tienen mal aliento, dientes rotos, dejan caer comida de la boca de forma anormal, se niegan a comer o hay salivación excesiva.



Pet Food Institute explica que la Asociación de Hospitales de Animales Estadounidenses (AAHA) recomienda una limpieza profesional de los dientes de perros y gatos a partir del primer año de vida. Un proceso que no molesta, pues la mascota recibe anestesia.



Caballos y ganaderos

El tema dental no debe tomarse a la ligera. “Aunque suene increíble, ganaderos, caballistas y hasta criadores de mascotas pierden millones de pesos, reducen sus resultados anuales, pierden la calidad genética de sus animales por cuenta del mal estado dental y oral de sus ejemplares o porque simplemente los dientes no existen”, explica Carlos Martínez, creador de la empresa colombiana Genprogan y estudiante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de La Salle.



Este joven colombiano de 29 años revoluciona la odontología animal mejorando la condición oral de docenas de animales de todo tipo: caballos, vacas, perros, gatos, etc. “Tenemos tres casos que nunca vamos a olvidar: una vaca que estaba a punto de morir por desnutrición; un perro deprimido, desmotivado, que había perdido su capacidad de recrearse y defender su espacio por estar mueco, y un caballo que padecía mucho dolor por cuenta de una muela con caries, que los propietarios pretendían quitarle a martillazos”, explica Martínez.



Los animales también sufren de enfermedades dentales como sarro, gingivitis, periodontitis y una decena de infecciones. Sin embargo, en la mayoría de los casos no son diagnosticados a tiempo y pierden sus piezas dentales. “Es normal que los cachorros pierdan sus dientes, pero cuando eso pasa siendo adultos es evidencia de que hay una enfermedad dental”, explica Sánchez.



Fuente:https://www.elespectador.com/noticias/actualidad/las-mascotas-deben-ir-al-odontologo-articulo-797373