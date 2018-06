Estos 600 gatos de Hawai tienen mejor vida que tú

(Tomada de la Red)

Agua que fluye. Comida fresca. Abrazos infinitos.Bienvenido al Santuario de Gatos Lana'i, donde aproximadamente 600 de estos animales, de todas las formas y tamaños, tienen un hogar en Hawai por el resto de sus vidas."Nuestro lema aquí es que 'cada gato tiene un plan y cada gato es importante'", explicó el director ejecutivo del lugar, Keoni Vaughn.Creada en 2006, la organización sin ánimo de lucro fue idea de Kathy Carroll, residente en Lana'i desde 1999 y quien vio la necesidad de proporcionar refugio para la creciente población de gatos callejeros en la isla, así como de proteger a las aves en peligro de extinción.Una atracción "perrrfecta" en la isla habitada más pequeña de HawaiHay más de 3.000 habitantes en la isla de 362 kilómetros cuadrados de Lana'i, que está ubicada aproximadamente a 14 kilómetros de distancia de Maui, la segunda isla más grande de Hawai.El multimillonario Larry Ellison compró el 98% de Lana'i, que también es la isla habitada con acceso al público más pequeña de la cadena hawaiana.El santuario ocupa aproximadamente 1,2 hectáreas y se encuentra a unos 3 kilómetros del aeropuerto de la isla. Al igual que la vida en Lana'i, este lugar de gatos es tranquilo y discreto.Hay una clínica veterinaria móvil que se utiliza para la atención médica. Un veterinario y dos técnicos viajan dos veces al mes para verificar la salud de los gatos, mientras que un gerente monitorea las operaciones del día a día, asegurando que los gatos tengan lo que necesitan.Pero mantener y administrar un lugar como el santuario no es una tarea fácil... ni barata. Debido a su ubicación, se deben trasladar muchos insumos.Por ejemplo, los gatos consumen alrededor de 34 kilos de alimento por día. Esa comida debe enviarse semanalmente, a un costo de aproximadamente 35.000 dólares al año.¿La principal fuente de ingresos? Donaciones de visitantes y amantes de los gatos alrededor el mundo. El santuario ha recibido invitados de lugares tan lejanos como Japón, Australia y la India.Durante el último año, casi 10.000 personas visitaron el lugar, según Vaughn. Y tienen más opciones que ofrecer que simplemente pasar el rato: en 2016, el santuario organizó una boda para amantes de los gatos que querían estar rodeados de felinos.¿Cómo funciona?Cuando un gato llega al santuario, se le pone un nombre, un microchip, se le administran vacunas y luego se le castra o esteriliza. El personal se asegura de que los gatos estén sanos antes de dejarlos en el recinto con los demás.Cada año, cerca de 200 gatos nuevos llegan al santuario por año. Y una vez que están ahí, se produce una transformación en ellos."Vemos cómo estos gatos callejeros o no socializados, que nunca confiaron en los humanos, empiezan a cambiar", detalló Vaughn.Para muchos visitantes, se trata de una oportunidad para tener un poco de cariño gatuno sin distracciones. Muchas de las personas que llegan llevan golosinas y pasan horas acariciando y jugando con los gatos.Para la mayoría de estos animales, el santuario les brinda la posibilidad de vivir plenamente con suficiente comida y mucho tiempo de siestas. También la oportunidad de tener una familia amorosa si se crea un vínculo.Hasta el momento, cerca de 54 gatos han sido adoptados por los visitantes. Además, quienes no están en situación de llevarse uno a casa apoyan al lugar con donaciones mensuales. De hecho, casi el 95% de las contribuciones que respaldan el santuario provienen de personas que no viven en Lana'i.El plan maestro del santuario es lograr albergar hasta 1.500 gatos. Eso es por lo menos el doble de los que están allí alojados actualmente.El próximo proyecto a corto plazo es crear un centro para los gatos más viejos del santuario: un área tranquila que esté separada del recinto principal. Esa iniciativa está casi terminada y albergará a los felinos con más años del santuario que prefieren un poco menos de actividad.El objetivo final de Vaughn es "sacar a todos los gatos que se desplazan libremente por la zona y llevarlos hasta el santuario de gatos" para, sostuvo, "esencialmente, trabajar mucho más".El Santuario de Gatos Lana'i está abierto todo el año de 10 a.m. a 3 p.m. Se encuentra ubicado en 1 Kaupili Road, Lana'i City, Lana'i, Hawai.Fuente;https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/27/estos-600-gatos-de-hawai-tienen-mejor-vida-que-tu/