Llegan las vacaciones, ¿qué hacer con los gatos?

(Tomada de la Red)

El otro día nos preguntaba una amiga, preocupada por su gata, si debía llevársela un par de semanas al pueblo o si sería mejor dejarla en casa. La respuesta que varios le dimos fue la misma. Si puede asegurarse de que alguien pase cada dos o tres días por casa para asegurarse de que está bien, ponerle agua fresca, y tener controlada comida y arena, eso es preferible a arriesgarse a llevarla a un entorno desconocido, a una casa de la que tal vez pueda escapar y perderse.



Es cierto que es perfectamente viajar con el gato en vacaciones, siempre y cuando en el lugar de destino admitan su presencia y no entrañe riesgos para él. Pero también es cierto que los felinos son muy distintos a los perros y suele ser lo más aconsejable dejarlos tranquilos en casita.



Un perro, por muy territorial que sea, es muy dependiente de sus seres queridos por lo que será feliz (salvo muy raras excepciones) acompañando a su familia donde sea. En cambio un gato, es más de su territorio que de otra cosa. Aunque los gatos también desarrollan vínculos maravillosos con las persona, que ya hay que olvidar esa absurda leyenda negra de que son egoístas e interesados, es muy común que se adapte mejor a un cambio de dueños que a un cambio de casa.



Es decir, que menos que se le haya acostumbrado desde pequeño o a que tenga un carácter especialmente flexible a los cambios, la mejor opción en vacaciones es dejarle en casa y lograr que algún familiar, amigo o vecino pase a menudo. Si la ausencia no va a ser demasiado prolongada, ni siquiera es necesario que se moleste a nadie: bastará con que deje a su alcance suficiente alimento y agua (adquirir un bebedero automático no es mala idea), así como varias bandejas de arena. En cualquier caso, no hay que olvidar dejar todas las ventanas bien cerradas o selladas con telas metálicas si resulta necesario que circule el aire.



Por último, un buen consejo. En caso de que vayas a ausentarte muy a menudo, no lo dudes, ten dos gatos. Dan el mismo trabajo que uno (incluso menos, ya que jugarán entre ellos e incordiarán menos a su propietario, sobre todo cuando son cachorros incansables) y se acompañarán mutuamente. Lo ideal es adoptar a ambos al mismo tiempo para evitar pasar por periodos de adaptación, que en ocasiones pueden ser algo traumáticos con gatos adultos acostumbrados a ser los reyes de la casa.



Sobra decir que jamás, bajo ninguna circunstancia, es una opción el abandono. El abandono es maltrato animal y también es falsa aquella creencia tan extendida de que si dejas un varo gato en la calle sabe apañárselas solo. Los gatos en la calle están expuestos a numerosos peligros y enfermedades, la gran mayoría mueren jóvenes tras haberlo pasado realmente mal. Más aún si venían de ser gatos caseros.



Morito y sus hermanos pertenecen a una de las colonias felinas que controlan en la protectora El amigo fiel de Córdoba. Va a hacer un año y sigue esperando ser adoptado, nadie se ha fijado en él ni en sus hermanos gemelos.



Hace un año que Morito luchaba entre la vida y la muerte, junto a sus dos hermanos gemelos. Con casi un mes de vida, solos y abandonados, se estaban ahogando por las lluvias, embarrados y mojados hasta los huesos.



Es un gato super cariñoso, con un carácter espectacular, es juguetón y muy bueno. Es apto con otros gatos y con perros. Adora a sus hermanos, aunque sabemos que es muy difícil una adopción conjunta.



Morito se entrega en adopción con contrato, seguimientos, pasaporte europeo, microchip, vacunas, esterilización, desparasitación y revisión veterinaria. Se puede trasladar a cualquier punto de España. Es negativo en inmunodeficiencia y leucemia felina, es decir, está sano como una pera.



Fuente:https://blogs.20minutos.es/animalesenadopcion/2018/06/29/llegan-las-vacaciones-que-hacer-con-los-gatos/