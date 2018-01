El gato que ganó una multimillonaria demanda

(Tomada de la Red)

En los últimos meses, se ha hecho viral la imagen de un gato gruñón. Muchos creían que la fotografía tenía origen de alguna serie o película, sin embargo, aparecieron sus dueños, quienes decidieron hacer el reclamo por el uso indebido de la imagen de su mascota.



La cuenta oficial de Twitter de este particular animal, suma más de un millón de seguidores, en esta, sus dueños comparten constantemente fotografías de su mascota, así como diferentes productos y servicios que se ofrecen con su imagen.



Los propietarios de Tardar Sauce (nombre del gato) incluso decidieron vender la imagen del animal a una importante compañía de helados para su café helado “Grumppuccino”. Pero, al parecer la empresa abusó de la imagen de la mascota y la usó en otros productos, lo que provocó la ira de sus propietarios quienes decidieron interponer una demanda.



Después de varias disputas legales, el jurado ha condenado a la firma Grenade a indemnizar a los dueños de la gata, con 710.000 dólares (572.00 euros) por daños y perjuicios. Asimismo, los abogados de Granade aseguraron que Tabatha Bundesen no había mencionado la marca de café lo suficiente en redes sociales ni en una aparición televisiva.



Mientras tanto, se espera la respuesta por parte de la compañía demandada, que al parecer no quedó muy conforme con la determinación del juez.



