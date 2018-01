Preferencia por niños le cuesta a India millones de mujeres

NUEVA DELHI, India(AP )

La arraigada preferencia por los niños varones en India ha hecho que a nivel estadístico “falten” más de 63 millones de mujeres en todo el país, y más de 21 millones de niñas no son deseadas por sus familias, según miembros del gobierno.



La dispar proporción de hombres y mujeres se debe en gran parte a los abortos selectivos por sexo y a que los niños reciben mejor nutrición y atención médica, según el sondeo económico anual del gobierno.



Además, el sondeo publicado el lunes determinó que las “familias en las que nace un hijo son más propensas a dejar de tener hijos que las familias en las que nace una niña”.



Los abortos selectivos por sexo son ilegales en India y los médicos tienen prohibido incluso revelar el género de un bebé, pero es fácil encontrar radiólogos dispuestos a saltarse las normas. La combinación de antiguas creencias y la realidad económica hace que millones de familias indias teman tener hijas.



El nacimiento de un varón es a menudo motivo de celebración y orgullo familiar, mientras que el nacimiento de una hija puede ser un momento de vergüenza e incluso duelo para padres, que miran con temor a las inmensas deudas que tendrán que asumir para pagar la dote de boda.



Hace tiempo que los estudios muestran que las niñas reciben menos educación que los niños en India, tienen una nutrición peor y reciben menos atención médica. Muchas mujeres, incluso mujeres educadas y adineradas, dicen sufrir una intensa presión, especialmente de sus suegras, para que tengan hijos varones.



El reporte, que analizó la relación entre la tasa de nacimientos y el género de los niños menores de las familias, también estimó que más de 21 millones de niñas indias no son deseadas por sus familias.



“El desafío del género es antiguo, probablemente se remonta a varios milenios”, escribió el autor del informe, el asesor económico jefe Arvind Subramanian, señalando que India debe “abordar la preferencia social por los niños”.



El reporte señaló que un aumento de la riqueza no implica el final de esa preferencia entre las familias, ya que las cifras han empeorado en zonas relativamente adineradas como Nueva Delhi.



Muchos de los datos más positivos de desarrollo de las mujeres, indicó el sondeo, se registraron en el nordeste de India _ “un modelo para el resto del país”, una serie de estados donde la mayoría de la gente tiene más semejanzas étnicas con China o Myanmar y donde algunas personas ni siquiera se consideran indias.