'Superluna azul de sangre' este miércoles

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

Una superluna, la segunda luna llena dentro de un mismo mes y un eclipse lunar ocurrirán al mismo tiempo, la madrugada de este miércoles 31 de enero, lo que no sucedía desde hace 150 años. A este suceso inusual, expertos lo han denominado como una "superluna azul de sangre".



Julieta Fierro, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, explica cómo ocurren cada uno de los fenómenos. La superluna ocurre porque "la Luna se mueve entorno de la Tierra, pero su órbita no es perfectamente redonda, es ligeramente alargada. Cuando está más cerca de la Tierra se ve un poquito más grande y como la superficie que brilla es más grande, es más brillante y a esto se le llama superluna, es decir, cuando la luna está en el perigeo y se ve 14% más grande y, por lo tanto, más brillante".



Para Fierro, las fases de la Luna representan la sucesión de los días y noches del satélite natural vistos desde la Tierra, esa sucesión dura 29 días y medio. "En los meses de 31 días, cuando hay luna llena, al principio quiere decir que al final habrá otra porque son 30 días de las fases de la Luna, entonces la segunda luna llena del mes se llama Luna Azul, pero no es azul".



También ocurrirá un eclipse de Luna.

"La Tierra va por la vida con su sombra y la Luna pasa por la sombra de la Tierra y eso es un eclipse de Luna. ¿Y después qué pasa con la Luna? Ésta se ve roja porque la luz del Sol pasa por la atmósfera de la Tierra y se dobla y el polvo que está en la atmósfera absorbe la luz azul y la verde y sólo deja pasar los tonos naranjas y rojos.

Entonces la atmósfera enfoca la luz sobre la Luna y nuestro satélite natural recibe luz roja y se ve de color ocre, por eso se llama Luna de sangre", detalla Julieta Fierro.



Aunque la totalidad del eclipse no será visible en México, si seremos testigos de una singularidad, que sólo será perceptible en una angosta franja del planeta, pues en el momento de la puesta de la Luna ocurrirá el amanecer, alrededor de las 7:13 am del centro de México. El Sol y la Luna estarán al menos por un momento contrapuestos uno del otro en el horizonte.



Actividades. Este martes a las 13:00 horas, se impartirá una conferencia sobre el tema en la Facultad de Ciencias de la UNAM a cargo de Daniel Flores, del Instituto de Astronomía, y de Arturo Montero, de la Universidad del Tepeyac.



A las 19:00 horas, en la Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji, Hidalgo, el arqueólogo Luis Manuel Gamboa del INAH impartirá la conferencia titulada "Tula y los Astros"; Edna Galindo, del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, participará en "La Luna y los eclipses"; y Arturo Montero con la ponencia "¿Cómo se predecían los eclipses en el México antiguo?



También, la madrugada del miércoles, el INAH permitirá el acceso de especialistas a la zona arqueológica de Tula para mirar el fenómeno astronómico. Todas las actividades serán transmitidas en las redes sociales de EL UNIVERSAL Ciencia.