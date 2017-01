8 cosas que usted debe preguntar a un etólogo

(Tomada de la Red)

Los animales de compañía son cada vez más cuidados y, por lo tanto, para cuidar de su salud, cada día surgen nuevos especialistas. Por ejemplo, ya hace algunas décadas que sólo un veterinario era suficiente. Hoy en día, hay veterinarios, cirujanos y hasta psicólogos para animales de compañía. Y últimamente estamos escuchando hablar mucho de una nueva profesión, la del etólogo.



Para saber lo que podemos preguntar a un etólogo, antes debemos saber qué es y en qué consiste esta profesión.



¿qué es un etólogo?



Como sucede en nuestro caso, y como hemos comentado al principio, para los animales domésticos hay veterinarios que podrían asemejarse a un médico general, y hay especialistas para cada tipo de enfermedad que nuestro pet presente.



El etólogo es el que estudia, analiza y diagnostica los problemas de comportamiento de los animales de compañía. Hay otros muchos que sólo hicieron un curso, por una cantidad específica de dinero, en tan sólo un día, y dan “consejos” del qué hacer y cómo hacerlo.



sin Embargo, un etólogo es un profesional que va a su casa, mira el entorno en el que el animal vive, su historial médico y hasta hace entrevistas con los dueños. De este modo, se puede hacer un diagnóstico del comportamiento del animal para saber si es causado por el entorno o por algo más o menos grave.



Una vez que se llega a un diagnóstico, se prescribe un tratamiento que puede constar de varias partes, como farmacológico o quirúrgico, sin olvidar el de la modificación de conducta. Esta última no debe confundirse con el adiestramiento, ya que esto se apoya en enseñar al animal a obedecer, mientras que la modificación de conducta se realiza para erradicar un mal comportamiento o enseñar a otros que le ayuden a superar cualquier problema.



¿qué preguntar a un etólogo



Saber lo que quiere el perro, como y cuando quiere es un misterio para todos, ya que nuestra mascota no se puede hablar. Podemos suponer lo que pasa en su cabecita, pero nunca podemos estar cien por ciento seguros de lo que ocurre.



Debido a los problemas de comportamiento de algunos perros, surgen dudas entre sus dueños. Por eso, veamos que cosas preguntarle a un etólogo y cuáles serían sus respuestas.



¿qué no debo hacer si mi perro es agresivo?



Como hemos dicho antes, pedir consejo por teléfono, a los que se ponen el nombre de los profesionales de la materia, no es la solución. Un etólogo profesional no responderá sus preguntas por teléfono, ya que deberá trasladarse hasta su lugar de residencia y examinar el entorno en el que vive el animal. Aun así, esta es una parte de lo que no se debe hacer:



No provoque

No espere a que se modifique solo

Imponga y muestra que usted es el líder

No batir en él y ni lo castigue

Trate de no reforzar su agresividad

No te olvides de que un perro agresivo es un riesgo

Lo que sí debo hacer, si es agresivo?



Esto es lo que un etólogo le diría:



Manténgase seguro

Evite las situaciones agresivas

Enseñe a ganar las cosas, especialmente con su buen comportamiento

Crea una rutina de actividades

Refuerzo positivo

¿qué hago si mi perro es agresivo con mi hijo?



Todo el artículo anterior podrá servir, aunque es necesario conocer las situaciones en las que el animal está agresivo con el niño. En función de ellas, se seguirán unas u otras normas.



Por que él me mira fijamente?



Es posible que haya notado que esto sucede después de haber ocurrido los cambios de residencia o cambios bruscos, como un divorcio o la partida de los hijos. Aunque sean buenas, algunos cambios pueden afectar a nuestra mascota.



Él no es capaz de assimilá ellas por sí solo y busca con la mirada el apoyo de sus dueños.



Como el control cuando vienen visitas a casa?



Esta es una de las mayores preocupaciones de los dueños de mascotas. Sin embargo, es uno de los casos más fáciles de controlar. Por ejemplo, según un etólogo especialista, desviando su atención. Esto se puede hacer jugando con él mientras la otra persona abre la puerta.



Estas son algunas de las preguntas más comunes hechas a un etólogo. Y recuerde que de que un etólogo es un especialista que tiene una carrera y hace consultas como cualquier otro médico. Optar por opciones más económicas a veces puede empeorar las cosas.



