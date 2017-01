Miss Canadá, la mujer que rompió esquemas en Miss Universo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si bien no alcanzó a ganar la corona del Miss Universo 2016, la canadiense Siera Bearchell supo hacerse de un nombre, logrando ser reconocida como la candidata que rompió esquemas y estereotipos en el certamen de belleza.



Diversos medios internacionales han resaltado que la Miss Canadá no tiene la figura perfecta, según los viejos cánones para ganar una corona como la del Miss Universo, pero sí posee un autoestima lo suficientemente alto como para brillar ante 85 candidatas de todo el mundo.



Hace unos días, Siera Bearchell hizo noticia cuando en redes sociales explicó cómo se sentía al tener un par de tallas más que las demás aspirantes a Miss Universo.



“‘¿Cómo se siente ser más grande que las demás delegadas?’ Esto fue lo que me preguntaron en una conferencia de prensa. Me quedé sin palabras. Y pensé, ‘¿cómo se siente ser yo misma?, ¿qué se siente ser así de segura como lo soy?, ¿cómo se siente cumplir mi sueño de representar a Canadá en Miss Universo?, ¿cómo se siente ser un modelo a seguir para las mujeres jóvenes que tratan de encontrar su camino?, ¿cómo se siente redefinir la belleza?’ Mi respuesta fue: ‘Se siente muy bien’“, dijo en declaraciones que recoge Radio Bío Bío de Chile.



En Instagram, Miss Canadá, Siera Bearchell cuenta con 49 mil seguidores. Allí suele compartir fotografías de sus actividades diarias.