¿Cómo le hago para trabajar en un crucero?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Ser parte de la tripulación de un crucero tiene sus ventajas: Viajar por el mundo y, además, que te paguen por ello.



Pero, no todo es miel sobre hojuelas; primero debes cumplir algunos requisitos, estar dispuesto a compartir habitación y alejarte de casa por más de ocho meses.



Idioma

Antes de investigar cuáles son las navieras que están en busca de personal, asegúrate de que tu nivel de inglés sea más que bueno. Es el idioma oficial a bordo de todo crucero, de hecho, las entrevistas de trabajo se realizan en inglés. Aunque lleves certificaciones, se aplica un examen.



Agencia de colocación

Existen empresas mexicanas de reclutamiento, como Empleo en Cruceros (www.empleoencruceros.com.mx), que se encargan de seleccionar al personal de acuerdo a los puestos solicitados por las navieras, de todo el mundo. El trato es en persona. Los cargos a ocupar son diversos: desde músicos, cocineros, masajistas, fotógrafos, animadores, hasta socorristas y personal de mantenimiento o máquinas. El contrato dura de seis a ocho meses, en el mismo puesto.



Curso STCW

Toda la tripulación de un crucero está obligada a realizar este proceso. Su nombre en español es Normas de Formación y Guardia Convención Internacional. Su principal objetivo es aprender sobre técnicas de supervivencia, control de multitudes, inglés técnico para tripulantes y familiarización con los tipos de barcos que existen. El proceso dura tres meses y se imparte en cualquier puerto. newmexicrew.homestead.com



Requisitos adicionales

Ser mayor de 21 años, pasaporte vigente por al menos un año, visa americana C1/D (para tripulación marina); examen médico general y boleto de avión a puerto de embarque (no todas las navieras absorben este gasto, solo el vuelo de regreso).



Jornada laboral

Una vez que eres seleccionado, puedes tardar de 15 días a cuatro meses en embarcarte. No se puede elegir la naviera para la que deseas trabajar. Las jornadas laborales son diarias —esto significa que no hay días de descanso— y tienen una duración de 10 a 12 horas. Puedes descender del barco en cada puerto, siempre y cuando tu horario lo permita. Se tienen hasta cinco horas libres en cada escala.



Sueldo

El sueldo depende del puesto en que se labore. Los más bajos son para los camareros, con ingresos de 800 dólares por mes, aproximadamente. Los animadores llegan a tener una paga de dos mil dólares. El personal responsable de conducir el barco y de su seguridad puede recibir hasta 10 mil dólares por mes.



Hospedaje y alimentos

Son proporcionados por la naviera sin costo. Generalmente debes compartir camarote con personas de tu mismo sexo o cargo. Las cabinas de los trabajadores están en uno de los niveles más bajos del barco, sin ventanas y de dimensiones reducidas. El servicio médico y seguro de vida son prestaciones básicas.



Actividades a bordo

El staff cuenta con áreas propias, como gimnasio, comedor, bar y lavandería, que permanecen abiertos las 24 horas. Y para su entretenimiento, hay sesiones de karaoke, torneos de futbol y renta de películas.