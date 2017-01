Francia gana Miss Universo

MANILA, Filipinas(Agencias)

Miss Francia Iris Mittenaere es la nueva ganadora de Miss Universo.



Miss Haití Raquel Pelissier quedó en segundo lugar, mientras que Miss Colombia Andrea Tovar en tercero; Miss México, Kristal Silva, fue semifinalista.



Mittenaere, de 24 años, estudia para dentista y quiere trabajar con niños. Le gustan los deportes extremos y cocinar. Respondió a una pregunta sobre el lado positivo de mantener las fronteras abiertas ante los refugiados.



Por la diferencia de horario la ceremonia en el Mall of Asia Arena de Manila se celebró el lunes en Filipinas mientras que fue transmitida en vivo el domingo en el continente americano. Un total de 86 representantes de todo el mundo participaron el certamen.



Primero dieron a conocer las trece semifinalistas: Kenya, Indonesia, EEUU, México, Perú, Panamá, Colombia, Filipinas, Canadá, Brasil, Francia, Haití, y Tailandia, esta última elegida por los cibernautas.



Después de que las trece delegadas desfilaron en traje de baño, el jurado eligió a las nueve candidatas que desfiliarían en traje de noche, ellas fueron: México, Kenya, EEUU, Colombia, Filipinas, Francia, Haití, Canadá y Tailandia.



Al siguiente corte: Miss México quedó fuera de la competencia; quienes sí avanzaron fueron: Kenya, Colombia, Filipinas, Francia, Haití y Tailandia. Después de una ronda de preguntas quedaron: Colombia, Haití y Francia.



El rapero Flo Rida inauguró con un número musical la gala en la que fue elegida la nueva Miss Universo de entre 86 representantes de todo el mundo. La banda Boyz II Men también tuvo una presentación.



El jurado estuvo integrado por la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres, la actriz de Bollywood Sushmita Sen, la ex Miss Universo angoleña Leila Lopes, el director editorial de la revista Paper Mickey Boardman, la fundadora de la agencia de modelos The Bailey Agency School of Fashion Cynthia Bailey, la activista Francine LeFrak y la ex Miss Universo japonesa Riyo Mori.