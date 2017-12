La importancia de cuidar las almohadillas de los perros

(Tomada de la Red)

Una de las partes del cuerpo canino que requiere cuidados especiales son las almohadillas plantares. Las conocidas popularmente como huellas, son bastante susceptibles a sufrir daños debido a factores como la temperatura, suelo pisado y cantidad de kilómetros que recorrerá el perro.



Al ser una zona que es de constante uso por parte del animal debido a que siempre debe realizar desplazamientos y por más curaciones que se hagan, los cuidados deben ser permanentes. Para conocer más sobre esta parte del cuerpo de los canes, Kienyke.com, consultó al médico veterinario Pedro Rodríguez, quien aseguró que la prevención es clave para evitar problemas futuros.



“Las almohadillas plantares son una parte muy delicada de los perros. Por esto, deben ser cuidadas de forma especial, los propietarios de mascotas inicialmente deben mirar dónde es oportuno pisar con el fin de evitar problemas y cortaduras con objetos contundentes”, afirmó Rodríguez en diálogo con este medio.



El experto además entregó una serie de recomendaciones que se deben tener en cuenta con el fin de evitar futuros dolores de cabeza, en las que aspectos como la hidratación, prevención y cuidado son claves para él.



Tips para proteger las almohadillas caninas

Hidratación: La hidratación es una parte fundamental para supervivencia del can. Cuando se habla de hidratar, se hace referencia tanto a la parte oral, como a el humectar la zona a la que se está haciendo referencia. Esta se puede realizar por medio de pequeños baños relajantes y masajeadores.

Prevención: Por más que suene a frase cliché, la prevención es uno de los pasos que se deben tener en cuenta si se es propietario de mascota. Según el experto, las almohadillas de los perros son incluso más sensibles que los pies de los humanos, por esto, se debe ser sumamente precavido al caminar por lugares peligrosos o que tengan elementos contundentes.

Calzado: El hacer uso de calzado en los perros es bastante cuestionado por muchas personas al considerarlos como una forma de humanización. No obstante, cuando las temperaturas son muy altas o bajas el calzado ayuda que las almohadillas no se vean afectadas.



