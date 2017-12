Mascotas, los otros afectados por el frío ¡Cuídalas!

(Tomada de la Red)

Las bajas temperaturas, nevadas y frentes fríos continúan en varios estados de la república, así como en otras partes del mundo, entre ellas Estados Unidos.



Gran parte de Estados Unidos se encontraba bajo temperaturas gélidas y las autoridades pedían a la ciudadanía mantenerse en sus casas y abrigarse bien ante la posibilidad de sufrir congelación.



Una tormenta invernal en Erie, Pensilvania, arrojó 86 centímetros (34 pulgadas) de nieve el día de Navidad y otros 60 centímetros (24,5 pulgadas) la noche del martes. Desde el 23 de diciembre han caído más de 157 centímetros (62,9 pulgadas) de nieve en la ciudad y se pronostica que el miércoles caerán entre 5 y 10 centímetros (entre 2 y 4 pulgadas) más.



Los más vulnerables ante el frío son los menores de edad, las personas de las tercera edad y las mascotas. Sí, nuestros perros, gatos, aves, conejos, gallos, etc. deben recibir ciertos cuidados para que no se enfermen o mueran.



Sobre todo si pasa más tiempo afuera de casa que adentro, pero sigue estas importantes recomendaciones:



- En invierno, los perros y gatos tienden a volverse más perezosos. El movimiento les ayuda, así que puedes sacarlos a pasear en un horario donde no haga tanto frío o jugar con ellos dentro de casa.



- Si duerme en el exterior, provéele un espacio protegido donde no le de frío y pueda resguardarse. Si tienes aves, cubre su jaula con trapos o mantas calientitas y en la noche no los dejes afuera.



- Aunque el clima este helado, no dejes de darles agua.



- Al igual que los humanos, los animalitos gastan más energía para mantener la temperatura corporal, por lo que deben alimentarse correctamente y tener agua fresca a su alcance.



- Evita cortarles el pelo y puedes comprarles algún suéter.



- Evita bañarlos lo menos posible para evitar que se rasquen frecuentemente.



- Ten cuidado cuando vayas a salir en tu auto, las mascotas peludas tienden a esconderse o refugiarse cerca del calor del motor. Evita accidentes y revisa que no haya nadie debajo cuando vayas a arrancar el carro.



- Si tienes otro tipo de mascotas como serpientes, tortugas, reptiles, etc. debes conocer muy bien el tipo de hábitat en el que deben estar.



Lo más recomendable es no adquirir animales de climas cálidos en estás fechas y si ya los tienes acude con el veterinario para que te diga los cuidados específicos.



Fuente:https://www.debate.com.mx/prevenir/Mascotas-los-otros-afectados-por-el-frio-Cuidalas-20171227-0165.html