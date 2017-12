Saturan hoteles para mascotas

(Tomada de la Red)

Aumenta hospedaje veterinario de perros y gatos durante la época vacacional. Eso sí, con ultra recomendaciones de parte de dueños, porque son “los peques del hogar”.



Una vez hospedados, muchos de los “papás” constantemente llaman para saber cómo se encuentra su “perrihijo”.



Unos lo hacen cada tercer día, otros diariamente, dice Perla Xóchitl Hernández, veterinaria.



Para que los perros y gatos se sientan como en casa la profesional de la salud animal, Perla, encarga a los dueños los juguetes.



Uno de sus huéspedes, platica, es un can de raza pequeña, tiene la costumbre de llevar su mantita por todos lados, juega y se duerme con ella.



El tiempo para adaptarse en la pensión es de uno a dos días. Regularmente, en las primeras 24 horas los canes y gatos, más los canes, no quieren comer y tienen cara de tristeza, una vez transcurridas esas 48 horas, se muestran amigables.



Hasta el momento Perla no ha tenido el abandono de animales, pero, comparte, se dan casos donde los dueños abandonan a sus mascotas, porque simplemente ya no las quieren.



En esta pensión que ofrece Perla prefiere a los de raza grande, porque son más calmados y obedientes; en cambio, las pequeñas son más inquietas porque están acostumbrados a los mimos de los dueños.

Un hospedaje por día tiene un costo de 150 pesos. Además de los

cuidados, incluye paseos, necesario para relajarlos.



La mayoría de clientes de Perla son mujeres solteras y con empleos estables, quienes por alguna razón no pueden llevarse a su “perrihijo” de vacaciones.



Perla menciona que un buen hospedaje es aquel que brinda cierta libertad de espacio para los perros y gatos, no tenerlos encerrados tanto tiempo, además de pasearlos y cuidar su alimentación durante su estancia.