Trucos del brasier que toda mujer debe saber

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Los sostenes son aquellas prendas que amamos odiar y odiamos amar, ya que nos ayudan a mejorar el aspecto de los pechos, sin embargo, esto viene con un precio: la incomodidad



Puede que los sujetadores se vean como algo inofensivo y fácil de utilizar, pero realmente muchas estamos usando la talla incorrecta o lavándolos sin ningún cuidado. Por ello te presentamos varios trucos que puedes hacer con tu bra que quizás no conocías.

-La editora de belleza Suze Yalof Schwartz, recomienda cambiar los sostenes cada 9 meses, ya que si se utilizan por más tiempo pierden su elasticidad y forma.



-Al momento de secar tus sostenes evita meterlos en la secadora, ya que con ellos solo generas que se encojan, pierdan su forma y dañas las copas. La forma ideal es dejarlos secar al aire libre.



-Para evitar que las tiras del sostén se vean cuando utilizas una camiseta sin mangas, puedes usar un clip para ocultarlas.



-También es muy común que las tiras de los sujetadores se resbalen por los brazos cuando se utilizan franelillas, para evitarlo solo tienes que coser una pequeña tira de tela con broches de presión.



-A la hora de usar vestidos strapless es casi imposible usar sostenes ya que no puedes ocultar las tiras, pero puedes esconderlas al coser la parte delantera del sujetador al vestido, de esta forma conseguirás mayor soporte.



-Para evitar que los sostenes sin tirantes se te sigan cayendo, puedes asegurarlos con una tira convertible.



-Al terminar de hacer ejercicios lava tu sostén deportivo mientras te bañas, así evitas daños en la textura y te durarán por más tiempo.



-A la hora de guardar tus sujetadores es mejor hacerlo en una sola percha, así ahorras espacio y evitas que pierdan su forma.



-Las varillas de los brasier pueden causar muchos daños en la piel, en especial cuando se rompen o se salen de ellas, para evitar que te pinches con ellas utiliza una toalla femenina.



-Comprar el tamaño perfecto de un sujetador es complicado para muchas mujeres, toma este consejo a la hora de probarlo. Si puedes introducir dos dedos por la cinta de atrás, te queda muy grande. Pero si solo puedes meter tu puño completo, está muy ajustado.



-Si tienes un sostén que te proporciona un buen soporte, pero lo sientes un poco más ajustado, puedes comprar un extensor de brasier, solo tendrás que coserlo en la parte de atrás para que te quede perfecto.



-Las franelas sin espalda se tienen que usar sin sostenes, pero si no te sientes cómoda sin esta prenda puedes seguir este truco. Toma un brasier son tirantes y recorta la parte posterior, y corta tres tiras y cóselas de lado a lado.