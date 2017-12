La historia detrás de la lencería de Año Nuevo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las pantys son una prenda íntima que acompaña a las mujeres durante todo el año, por eso hoy queremos contarte sobre la tradiciones y mitos que se tienen sobre esta prenda durante la víspera de año nuevo



No importa su forma, tipo de tela o marca lo que importa es que se nueva y de un color que atraiga bueno augurios.



Este ritual tiene un origen pagano para algunas personas, pues esta ligado a la procreación y la fertilidad. Otros ligan esta práctica a las tradiciones de la moda victoriana.



El rito de estrenar y usar un color de ropa interior en específico durante año nuevo ha pasado de generación en generación, en el sexo femenino dentro de la cultura occidental.



Se considera que para atraer el dinero en el año que llega se debe de usar ropa interior nueva. De color amarillo para que tener prosperidad y suerte, roja para atraer el amor y la fertilidad. Y rosa para la abundancia.



En Argentina se les conoce como bombachas rosa y son, tradicionalmente, regalos de abuelas, tías o madres, que por superstición o costumbre la noche de navidad dan y reciben como regalo una de estas, para usarla la noche del 31 y comenzar el año con prosperidad y suerte. De acuerdo a la creencia popular, debe ser regalada por otra mujer en Nochebuena.



En cuanto a la versión que se inclina por el uso del color amarillo, esta costumbre se ha vuelto popular en todo el mundo, tanto que se ha extendido a otras prendas tanto en hombres como en mujeres. Pero, ¿por qué se relaciona el año nuevo con el amarillo?



Muchos han adoptado esta modalidad, pero no hay un conocimiento real de su significado u origen. Se dice que es para dejar atrás las malas energías, pues el color amarillo esta relacionado con el sol, astro que brinda luz y vitalidad a los caminos. Además el amarillo esta relacionada con las buenas energías, la felicidad, riqueza y prosperidad.



Pero si lo que deseas es atraer el amor, incrementar la pasión en tu relación o aumentar la fertilidad en el año nuevo la prenda roja parase ser la indicada.



Desde la Edad Media, el color rojo estaba prohibido por ser símbolo de brujería, sin embargo en invierno cuando todo parecía estar muerto por las temporadas de frío, el color rojo se convertía en un símbolo de sangre y vida, en esa época las personas creían que este color atraía a la buena suerte, peor al estar prohibida decidieron usarlo en prendas que no fueran vistas, como en la ropa interior, creciendo así la tradición que hoy se mantiene.



Al ser prendas íntimas la creencia de que el uso de estos colores harán un cambio en las energías de nuestras vidas le atribuye un poder especial a dichas costumbres.