¿Por qué sigues con alguien que no te hace feliz?

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Alguna vez te has puesto a reflexionar sobre las razones por las que sigues con esa persona, en una relación en la que te sientes estancado? ¿Qué te hace quedarte en una relación que va mal?



Para Daniel Kahneman, psicólogo ganador del Premio Nobel, este es un objeto de estudio bastante interesante, y por eso se dio a la tarea de investigar por qué a la gente le provoca tanto miedo la pérdida.



Él señala que existe un argumento que podría explicar este “terror” a perder algo y lo define así: “Los organismos prefieren evitar amenazas para maximizar sus ganancias”. Es decir, que no estamos dispuestos a arriesgarnos por más y que “nos conformamos” con lo que tenemos, aunque no sea tan bueno.



Por ejemplo, es como en el póquer, cuando decides quedarte con una partida, que sabes que va a perder, pero no la dejas porque ya apostaste demasiado. O como en los negocios, cuando quieres continuar con un proyecto que no será exitosos, pero como ya le invertiste una buena cantidad de tiempo y de dinero, decides seguir con él.



En el amor es igual. Hay personas que se mantienen en una relación de pareja, aunque sean infelices, solo porque ya pasaron mucho tiempo juntos y ¡qué flojera empezar de nuevo! ¿no es así?



Este comportamiento, comúnmente conocido como “la falacia del costo hundido”, es el que guía la intuición de las personas respecto a sus relaciones sentimentales.



De acuerdo con un estudio publicado en Current Psychology, esta hipótesis inicial sobre la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo, hace que las personas sean más propensas a quedarse en una relación que ya no les satisface.



Sin duda, este es un tema que debería ser estudiado más a fondo, pues hasta ahora sólo existe un enfoque hipotético y no empírico.