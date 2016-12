Cuida de los ruidos y bullicios a tus mascotas

(Tomada de la Red)

La Navidad es la época más especial de todas de modo que en las casa se coloca la decoración navideña, se prepara la mesa, con manteles y vajillas especiales e incluso nosotros nos preparamos con gorros de San Nicolás.¿Qué pasa con las mascotas?, ellos también pueden tener su gorro, su comedero especial para estas fiestas, su regalo. Es temporada de fiestas, de modo que también a tu perro, tu gato o a cualquier mascota se le debe dar un trato preferencial ya que sufren mucho con los cohetes y los petardos que suelen tirarse, sobre todo en Fin de Año. Además ellos también aprecian que les hagamos un regalo.Muchas veces la mascota, es con lo único con que cuentan algunas personas, como compañía y para todo, entonces se merece el mejor regalo. A veces no necesita uno material majestuoso, con llevarlo a pasear al parque a corretear por los lugares permitidos, o simplemente llevarlo de paseo.También hay que tomar en cuenta que nuestros queridos amigos ven alterado su hábitat y su entorno inmediato por ruidos, gritos, risas estridentes, música a elevado volumen y muchas otras situaciones que, por supuesto, ellos no entienden.El efecto psicológico que producen todas estas manifestaciones de los humanos es tremendamente potente en las mentes de los animalitos, y generalmente la respuesta a ellas es un miedo incontrolable que los hace llorar, esconderse y, en muchísimos casos, huir despavoridos hacia la calle no importando el obstáculo que tengan por delante.Toma en cuenta estos consejos para mantener tranquila a tu mascota y evitar estas situaciones:1) Miedo. Lo primero y más importante es nunca intentar tranquilizar a tu mascota haciéndole cariño o tomándola en brazos, ya que sólo potenciaras en ella el miedo.2) Líder. Si estás al lado de ella y suenan fuegos artificiales por todas partes, tu actitud es fundamental: no grites, sé un buen líder y demuestra tranquilidad en todo momento.3) Música. Si los sonidos que provienen de la calle no son demasiado fuertes, pon música de relajación. En lo personal les recomiendo siempre a mis clientes la música celta, la misma que utilizo en mis terapias.4) Cuidado con el árbol. El brillo, los adornos, los colores y la textura de los árboles navideños suelen ser muy llamativos para las mascotas; por esto, es importante mantenerlos en la mira para evitar accidentes.Una rama o un adorno podrían ocasionar graves malestares si son ingeridos por nuestro perro o gato.Fuente:http://www.panorama.com.ve/facetas/Cuida-de-los-ruidos-y-bullicios-a-tus-mascotas-durante-estas-celebraciones-20161222-0017.html