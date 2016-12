Formas de combatir la soledad

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El desafío más duro y más largo con el que tenemos que lidiar, es con la soledad. Cuando estamos en pareja, vivimos de a dos y es por eso que cuando nos separamos nos sentimos solos, perdidos.



Hay formas saludables de no sentirse tan solo, es momento de ponerlas en práctica ahora.



#1 Limita tu tiempo en redes sociales

Quizá sea necesario que uses un temporizador para no perder la noción del tiempo.



Las redes sociales están plagadas de parejas que alardean su felicidad, y además corres el riesgo de perder horas de tu vida stalkeando a tu ex. Así que cuanto menos tiempo inviertas en ellas mejor será para ti.



Tómate un momento para actualizar tus perfiles, pero no hagas horas de scroll porque en lugar de ocupar tu mente, te atormentarán pensamientos negativos.



#2 Toma el teléfono y llama a alguien



Tienes amigos y familia que te quieren y que están para ti en estos momentos difíciles. Cuando te sientas solo, no dudes en llamarlos.



Exterioriza todo lo que te hace mal, habla de lo que sientes, es parte de atravesar la pérdida.



#3 Prende la tele o la radio



Puede sonar vacío, sin embargo es una buena manera de ocupar tu mente en algo más.



Comenzar una nueva serie o seguir una nueva estación de radio puede ayudarte a no sentirte solo.



Tu mente se ocupará de la historia que está viendo y dejará de martirizarte con el dolor de tu separación.



#4 Reconoce que lo que sientes es parte de tu proceso

Sé que sientes que tu dolor es el más intenso de todos los dolores del mundo, pero es normal, dolerá muchísimo y después pasará, te lo aseguro.



Cuando te separas siempre hay alguien que te dice: “de amor no se muere nadie”. En el momento no te das cuenta porque sientes que te estás muriendo por dentro, pero es verdad.



No vas a morir de amor, en unos meses esto será solo una triste anécdota.



Acepta tu dolor, acepta que pasarás por esto y hazle frente a lo que viene, solo así tu proceso será más rápido.



#5 Deja de buscar culpables



Cuando estás lidiando con la soledad, normalmente pierdes mucho tiempo pensando en lo que podría haber pasado si tu hacías tal o cual cosa. De hecho, es normal atribuirse culpas que no corresponden.



Si de amor se trata, ten en cuenta que los culpables no existen. El amor es así, a veces es eterno, a veces no; el amor se rompe, se potencia o se acaba. Pero no existen los culpables.



#6 Encuentra una actividad que te haga sentir especial



Una de las mejores maneras de pasar por este doloroso proceso, es buscando una actividad que te haga sentir bien contigo mismo.



Piensa en todas aquellas cosas que querías hacer y no hiciste porque no tenías tiempo o porque te faltaron energías. Elige una de ellas y hazla, de esta forma verás que eres fuerte e independiente.



No necesitas otra persona para sentirte bien o para darte cuenta que tienes mucho potencial.



FUENTE: http://www.vix.com/es/pareja/173832/6-formas-saludables-de-combatir-la-soledad-de-una-separacion