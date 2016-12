Películas que tienes que ver de acuerdo a tu signo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Comienza un nuevo año donde se producirán nuevas historias personales. Algunas serán dramas, otras comedias, experiencias transformadoras, y quién sabe si no te sorprende algo digno de ciencia ficción.



Qubit.TV preparó una guía de películas para cada signo, para que aprovechen del 2017, que según expertos en las energías planetarias, será el año del equilibrio y la justicia.



ARIES: Un cóctel de acción y drama perfecto



Son personas activas, creativas y temperamentales, ávidas de nuevos comienzos; igual que Indiana Jones en cada uno de sus desafíos. Caprichosos e inquietos cual Tortuga Ninja, las películas de acción y aventura les quedan perfecto.



Si tu regente es el planeta Marte, nunca te aburrirás con títulos como“Bastardos sin Gloria” o el clásico “Pulp Fiction”; ¡ambas además dirigidas por un ariano! Quentin Tarantino, dueño de una estética y dinámica únicas.



Los astros en en 2017 indican que busquen la fuerza en la energía femenina interior, por eso recomendamos ver, “Ritmo Perfecto”. Porque tener energía es genial pero ¡Hay que moderar Aries!



TAURO: Historias de Autor y Fantasía



Románticos y terrenales, tienen como característica el ir despacio pero, siempre seguros y con un gran desafío a cuestas: vencer la fiaca. Sus películas para comenzar el 2017: las familiares, al estilo de “Forrest Gump”; de la mano del director taurino Robert Zemeckis.



El universo dice que en este nuevo año, los Tauro deben reconectar con lo emocional y hacer de mediadores en la familia y amigos,- algo muchas veces agotador ya lo sabemos- así que busquen inspiración en “Margot y la Boda”.



GÉMINIS: Películas indie – experimental



Los geminianos gozan de una sensibilidad extrema para la comunicación y de una dualidad que muchos no entienden. Es más, muchas veces no la entienden ni ellos!



Conectan fácilmente con lo sobrenatural; algo así como Johnny en la Zona Muerta, pero menos traumático. Perceptivos, accesibles y vendedores de oficio.



Les gusta lo “indie”, lo no convencional, así que lo mejor que puede haber para ellos es el “cine de autor”. “Purple Rose of Cairo” de Woody Allen,“Rushmore” de Wes Anderson o “Dogville” de Lars von Trier; son sólo algunos de los títulos que van a amar.



Para el 2017, si Géminis quiere avanzar, deberá tomar grandes decisiones dejando su duplicidad de lado. Así que le recomendamos inspirarse en Contracara de John Woo.



CÁNCER: Nada mejor que dramas y documentales conmovedores



Este 2017, propone salir del caparazón al signo lunar. Los nacidos en Cáncer viven con las sensibilidad casi que a flor de piel. Grandes actores como Meryl Streep gozan de este beneficio a la hora de contar historias.



Aman proteger a sus seres queridos, sobretodo a su familia; casi como Guido en “La Vida es Bella” de Roberto Benigni. Sin embargo, al ser un tanto melancólicos, los cancerianos tienden a cerrarse cuando se sienten demasiado expuestos.



Christopher Nolan, nacido el 30 de Julio de 1970, trae una de las películas clave para este tipo de personas: “Memento”.



Un consejo especial para Cáncer: por favor, pare de sufrir! La vida no es tan dramática…



LEO: El rey de la taquilla se compromete



Dotados de un gran corazón pero también de un enorme ego, los acompaña el Sol para poder brillar internamente. Superhéroes al estilo Iron Man, están llenos de un fuego que les ilumina siempre el mejor lado de la vida, pero a la vez; una coraza de orgullo que los lleva a exagerar a veces.



Los leoninos son el fiel reflejo de lo espectacular que traen las grandes producciones de Hollywood. Para ellos elegimos las taquilleras“Transformers, la venganza de los caídos” de Michael Bay y “Rescatando al soldado Ryan” de Steven Spielberg.



¿Un director típico regido por el sol? Stanley Kubrick , autor de “Casta de Malditos”. Los Leo no dejarán de brillar este 2017, gracias a la energía de Libra.



VIRGO: Románticas, fábulas y viajes



Quienes hayan nacido bajo este signo deben aceptar que siempre están analizando todo; como Ricardo Darín en “El Aura”. Este rasgo obsesivo muchas veces los convierte en rígidos, una de las principales fuentes de problemas.



Este 2017 es el año de Libra, es decir de la justa medida, así que no les va a resultar raro verse en la situación del protagonista de “Annie Hall” y querer inmediatamente recuperar eso que alejaron, sea trabajo, relaciones o lugares …por esa manía de querer todo a su manera.



Sin importar la edad que tengan, le recomendamos ver “Alicia en el país de las maravillas” dirigida por el virginiano Tim Burton. Para entrar con la vibración del año or otra parte, pueden ver Bajo el Sol de Toscana así se relajan un poco y van en búsqueda de “Lo que su neurosis se llevó”



LIBRA: Biografías, Comedias románticas y fantasías



Llegó el año de la justa medida y el amor. Para Libra el desafío es dejar de una vez por todas de complacer a los demás e ir por lo que quiere: relaciones de valor. Tal y como lo hace la protagonista de “Flashdance”.



Si se deja llevar, en este año puede protagonizar su propio Cuando Harry conoció a Sally donde después de años de amistad, los personajes se animan a más.



En su año Libra disfrutará más que nunca de la amistad y la familia. No será difícil que después de un 2016 inspirado en “Lo imposible” , se anime a creer y pueda acompañar el proceso con joyas del anime como Se levanta el viento.



ESCORPIO: Pelis esotéricas y oscuras



Bueno Escorpio, en este 2017 tienes un año entero para estar en eje antes de que lleguen tus 12 meses anhelados. Con Libra justo atrás de vos, es tiempo de siembra e inspiración para lo que se viene, como pasa en “Lás crónicas de Blancanieves: El cazador y la reina de hielo”.



Tu signo, el de la transmutación y el misterio, tiene la oportunidad de dejar de clavarse el aguijón con ese vicio de querer exactamente lo que no tiene. A ver Escorpio, eso no es fascinante, es retorcido…



Si queres escapar a una intensa fantasía podes ver “Donnie Darko” o la atrapante historia de algo que no fue como “Jodorowsky’s Dune”, donde el director propone un viaje simbólico y profundo que no te dejará indiferente.



SAGITARIO: Siempre pensando en nuevos lugares y experiencias



El 2017 será un año de cosecha para el optimista irremediable del zodíaco. Si en el 2016 trabajó incansablemente, en el 2017 Libra le enseñará lo importante de los detalles y el valor de la prudencia.



Puede despedirse de su fantasía tipo “Atrápame si puedes”, y alinearse con lo que el nuevo año le brinda e inspirarse con otra aventura: “Oz: El poderoso, que lleva impreso el gran mensaje de este 2017: hacer equipo.



Como los embajadores del zodiaco las películas de cine extranjero son el “go to”, para ellos, no por nada Steven Spielberg es el director de este signo.



CAPRICORNIO: El Amante de las sagas



Después de un 2016 transformador, el capricorniano sigue este año su proceso camino al éxito profesional y personal.



Para este amante del trabajo continuo y perseverante, nada mejor que las sagas: El Padrino, Star trek – Viaje a las estrellas , Toy Story o Kill Bill que tienen esa parte épica y estratégica que la cabra ama.



Pueden disfrutar el desarrollo de la historia analizarla y ver el desarrollo de los personajes. El Padrino y la familia Corleone son ideales para ti, vas a ver cómo los sacrificios que conlleva ser parte de la familia forjan la historia de los personajes.



ACUARIO: Ciencia ficción



En el año de Libra, Acuario tiene todo el viento a favor para seguir disfrutando del poder de su poderosa imaginación que ya en este 2016 le dio muestras de su capacidad transformadora.



Eso sí, los acuarianos tienen que estar dispuestos a aceptar el costo de este “shock creativo”: cero estabilidad.



Las películas que vas a necesitar ver para este 2017 son “Ralph el Demoledor” así sabes lo que significa llegar al siguiente nivel del juego o Wall-E para entender que todo amor no es más que un gran viaje. Por otro lado, cuando las cosas se compliquen un poco, puedes ver El señor de las moscas.



PISCIS: Divaguemos hacia el amor



Intuitivos y susceptibles, estarán muy dedicados a la familia, donde aportarán calma y fantasía, hasta que inicie un viaje personal impulsado por la fuerza de la balanza. Esto le dará un pequeño sacudón obligándolo a poner los pies sobre la tierra a fuerza de responsabilidades, deudas o alguna mudanza.



Para alinearse con la energía pueden ver dos joyas como “El viaje de Chihiro” o “Hacia Rutas Salvajes”.



Las historias con final feliz son perfectas para el sentimental piscina, así que pececillo, ármate de coraje y mira Ember la ciudad perdida.