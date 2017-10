Rituales que debes hacer en la regadera

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Si alguna vez has abierto una revista, te darás cuenta que la gente tiene opiniones variadas con respecto a las rutinas de higiene. Seguramente has leído o escuchado que hay ciertos hábitos saludables (o no saludables) que deberías implementar en la regadera. Pero, ¿Qué tanto es verdad?



Aplicar aceites corporales



Los aceites corporales son muy humectantes, nutritivas y protectoras, pero la mayoría odia la textura, especialmente después de bañarse. Esto sucede porque la aplicación no es la que te imaginas. Los aceites corporales deben aplicarse con la piel mojada, pues ésta podrá absorberlos rápidamente.



Exfoliar los pies



Se estima que el 28% de las personas no lava sus pies a la hora de bañarse. Esto sucede porque es inconveniente y a veces hasta peligroso si no se tienen los cuidados adecuados. Sin embargo, es importante cepillarse bien los pies para evitar infecciones y hongos.



Retirar cualquier acumulación de producto en el cuero cabelludo



Aunque laves muy bien tu cabello, es posible que la acumulación de tantos químicos se queden pegados en tu cuero cabelludo. Para esto es importante conseguir una fórmula que pueda equilibrar el Ph del cuero cabelludo, limpiar los poros y lavar apropiadamente el cabello.





Exfoliar antes de depilarse







Los vellos encarnados tienen el potencial de prologar tu dolor de cabeza antes y después de depilarte. Si quieres la rutina ideal, aquí te la digo: humedece la piel, exfolia, limpia y rasura. Hay cepillos hechos específicamente para exfoliar la piel, ¿los has visto?



Relajarte



Tu media hora bajo la regadera podría ser el único momento del día en el que puedas relajarte y aprovechar el tiempo a solas. Si bien es cierto que no es lo ideal porque desperdicias mucha agua, puedes utilizar esencias o mascarillas para cuidar un poco de ti mientras te bañas.



Facial de cuerpo



Si tu regadera es tu santuario, cómprate un jabón con minerales que penetren dentro de la piel para promover la humedad y aliviar el acné. Básicamente es como un facial para todo tu cuerpo, y es lo suficientemente gentil como para ser usado en tu rostro.