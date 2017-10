No subas de peso este Halloween

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Créenos, no querrás subir unos 5 kilos por andar comiendo tanto dulce este Halloween. Aunque te veas tentada de hacerlo, la verdad es que no vale la pena… y no decimos que no puedas pasarla bien este 31, sino que hay formas para llenarte de postres festivos, sin sumarle muchas calorías a tu dieta.



Dulces: Se verán muy apetitosos, pero sólo agarra unos cuantos, ponlos en un tazón y rellénalo con almendras, granos, cereal y semillas. Así no solamente comerás un poco de dulces, sino que también comerás alimentos saludables.



Frutas: Las manzanas caramelizadas son uno de los dulces típicos de esta celebración, pero no cedas ante la tentación. Mejor haz las tuyas en una versión más saludable, pero no necesariamente menos deliciosa. En lugar de caramelo, cubre una manzanita con mantequilla de maní y decórala con un poco de chispas de chocolate o, si quieres algo más saludable, utiliza trozos de nueces o almendras.



Pan de calabaza: La próxima vez que quieras preparar pan de calabaza, asegúrate de utilizar pan de grano entero. Así la fibra te mantendrá llena todo el día y no cederás ante las tantas tentaciones del Halloween.



Postres: Cuando hagas algún postre de Halloween, asegúrate de incorporarle un lácteo a tu receta. Si vas a hacer panquecitos, cambia el aceite de oliva por un poco de yoghurt griego. Si vas a hacer ‘popcakes’, en lugar de betún, utiliza queso crema. Y por último, si vas a hacer galletas, combina tu yoghurt con menos mantequilla.



Decoraciones: Si vas decorar un poco tu hogar, compra tallarines de tofu para decorar la mesa; además de saludables, son muy ricos y, si utilizas un poco de colorantes artificiales, podrían pasar como órganos de un cuerpo humano… ¡eeeew!