Las mascotas mantienen nuestro corazón sano

Quienes tienen enfermedades crónicas y viven con una mascota, tienen mejor respuesta del corazón.



Las mascotas nos dan alegría y nos llenan de amor, aunque también influyen en nuestra salud ya que de acuerdo a un estudio japonés, mantienen a nuestro corazón sano y reducen el riesgo de morir por un infarto.



Investigadores de la Universidad de Kitasato, Tokio, Japón, descubrieron que el corazón de las personas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o colesterol alto, responde mejor cuando se vive con una mascota a diferencia de quienes no la tienen.



Nuestras mascotas reducen el riesgo de infarto

Naoko Aiba, autor de la investigación, explicó que el corazón de las personas que no tenían animales, tenía una variabilidad cardíaca reducida, lo que aumenta el riesgo de morir



“Entre los pacientes con enfermedad arterial coronaria, los dueños de mascotas muestran la mayor tasa de supervivencia a un año que las personas sin una mascota en casa”, indicó.



Precisó que cuatro de cada diez participantes, el 5% de sus latidos se diferenciaban en 50 milisegundos de duración, mientras que quienes no tenían mascota, tenían un 2,5%, lo que significa que su ritmo cardíaco cambiaba menos.



Añadió que la causa de estas diferencias no está definida, aunque podría deberse a que ayudan a reducir el estrés, uno de los principales factores de riesgo de un infarto, como lo han sugerido estudios previos.



Pasear a tu perro, ideal para la salud cardiovascular

Además de los beneficios anteriores, un estudio realizado por las universidades Miami, Ohio y Missouri, indica que salir a pasear con tu perro es ideal para cuidar tu salud cardiovascular, ya que fortalece tus piernas, aumenta tu resistencia y mejora tu humor, efectos que son más notorios en las personas mayores de 50 años.



Tras analizar los datos de un informe de salud y tercera edad realizado por el National Institute of Aging a los mayores de 50 años, se encontró que aquellos que paseaban a sus mascotas, tenían un menor índice de masa corporal y limitaciones físicas así como disminución de síntomas de enfermedades crónicas y menor probabilidad de sufrir un infarto.



“El paseo de los animales parece ser el mecanismo mediante el cual los perros ayudan a mejorar la salud de sus dueños”, dijeron los investigadores.



En este sentido, Rebecca Johnson, veterinaria de la Universidad de Missouri y directora del Research Center for Human-Animal Interaction, señala que los resultados, sumados a estudios previos, avalan la teoría de los beneficios de las mascotas para a las personas, particularmente en las de la tercera edad.



Fuente:http://sumedico.com/mascotas-mantienen-nuestro-corazon-sano-infarto/