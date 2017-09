Trucos del lenguaje corporal

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Seguramente ya sabías que, al menos a un nivel subconsciente, tu lenguaje corporal es súper importante a la hora de comunicarse. La forma en que te paras, entras a una habitación o incluso cuando te sientas, envía un mensaje silencioso sobre quién eres y lo que esperas.Eso por eso que, de tener las herramientas para aprovecharlo, deberías saber más de tu lenguaje corporal para dejar una mejor impresión, aunque sea inconsciente.Toma mucho espacio al sentarteSi tienes el hábito de hacerte chiquita para no no estar en el camino de nadie… es hora de que tomes más espacio, especialmente a la hora de sentarte. Al hacer esto, le envías un mensaje a los demás de que mereces estar donde estás. No lo cuestionas, ¡lo afirmas!Sé la primera en dar la manoAl conocer a alguien nuevo, sé esa maravillosa y extrovertida persona que toma un paso hacia adelante y extiende su manó para un apretón de manos. Esto te hará ver con mayor confianza… especialmente si te aseguras de hacer contacto visual.No pongas las manos en tus bolsillosLas personas tímidas tienen la tendencia de ocultar las manos en los bolsillos. Pero esto puede ser perjudicial. Ocultar las manos, sin importar la razón, hace que la gente se pregunte si tienes algo qué esconder. Así que lo ideal es tenerlas a tus lados.Pon las manos en la mesaMantén las manos a tus lados si estás de pie. Pero si estás sentada, ponlas en la mesa. Esto es, nuevamente, sobre confianza. Cuando una persona que te está escuchando no ve tus manos, se preguntará si estás escondiendo algo. Para verte honesta y creíble, muestra tus manos.Usa gestos cuando te sientas nerviosaLos gestos con las manos pueden ayudarte a hacerte entender y a enfatizar ciertas palabras. Además te ayudarán a disfrazar los nervios. Por si fuera poco, hablar con tus manos es súper útil para la creatividad e imaginación, pero también le permitirá movimiento a tu cuerpo.Proyecta más confianza con tu posturaUna mala postura puede quitarte confianza… aunque no sea el caso. Así que recuerda erguirte. La postura no sólo transmite confianza, sino que también fortalece la conexión que tienes contigo misma. Con la barbilla hacia arriba, los hombros atrás y el pecho abierto, tu autoestima se verá físicamente.FUENTE: Eme de Mujer