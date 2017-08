¿Dormir separados es mejor para una relación?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Muchos creen que dormir en camas separadas puede ser una técnica de separación, mientras que otros creen que podría ayudarlos a tener mejores horas de sueño. La verdad es que yo encuentro más beneficios que desventajas.Según varios estudios, las parejas que duermen juntos no llegan a las etapas más profundas del sueño. Y en lugar de despertarse con diferentes sonidos y movimientos, las parejas que duermen por separado, duermen mejor y, por ende, tienen una buena relación.No a todos les funciona, pero hay personas que pueden dormir lejos y aún así tener una relación estable.RoncaSin importar cuánto lo ames, si ronca altísimo, tus horas de sueño pueden volverse una tortura. Al final del día existen un sinfín de remedios y herramientas para disminuir o eliminar los ronquidos, pero ¿están dispuestos a intentarlo, o prefieren tomar la ruta fácil?Hay personas que prueba, experimentan y compran cosas sin remedio alguno. En casos así, podría ser una buena idea dormir en cuartos separados.Roba-sábanasSiempre habrá alguien que quiera una mayor parte de sábana que el otro. Y si hace mucho frío, esto puede volverse un gran problema. Lo ideal es que cada quien tenga su sábana, pero si la cama es pequeña, podrían terminar acalorándose.Pueden sofocarseMientras que existen parejas que pueden dormirse abrazados, hay otros que se sienten sofocados (como yo). Yo te puedo recomendar una king size, pero hay personas que simplemente no pueden darse ese lujo. Sin embargo, si pueden dormir en camas separadas, se darán cuenta de la diferencia.Desórdenes de sueñoSi uno de los 2 sufre con un desorden del sueño… están lidiando con algo completamente diferente. Ya no estamos hablando de un gusto o una preferencia, sino de una necesidad o hasta discapacidad para dormir bien. Si tienen problemas para dormir juntos, lo ideal sería consultarlo con un profesional. Si entre sus recomendaciones destaca la idea de dormir por separado… ni modo.Si lo único que te detiene es el estigma social, ¡atrévete! No sólo tiene grandes beneficios para la relación, sino para TU salud y calidad de sueño.FUENTE: Eme de Mujer